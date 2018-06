Auch Kreistitel werden beim Turnier des RFV Burgwald vergeben

Auf dem Ernsthäuser Reitgelände Am Steinacker:

In Ernsthausen geht es auch um die Kreismeisterschaften: Am Start ist auch Lisa Berghöfer vom RFV Burgwald.

Ernsthausen. Im Blickpunkt der heimischen Pferdesportfreunde steht an diesem Wochenende, 16. und 17. Juni, der Reit- und Fahrverein Burgwald: Auf dem Reitgelände Am Steinacker in Ernsthausen richtet der RFV nicht nur sein alljährliches Reitturnier aus. Zum zweiten Mal nach 2016 ist der Verein auch Ausrichter der Kreismeisterschaften in Dressur und Springen.