Auf- und Abstieg: Viel ist schon entschieden, einiges noch unklar

Das Duell RW Ellershausen gegen FSG Kellerwald wird es in der Serie 2019/20 nicht mehr geben: Unser Bild zeigt einen fair geführten Zweikampf. Jan Scheer (Kellerwald; am Ball) versucht Niklas Eitzenhöfer (Ellershausen) auszuspielen.

Frankenberg - Schon vor dem letzten Spieltag sind in den Fußball-Klassen im Kreis Frankenberg in Sachen Auf- und Abstieg bereits die meisten Entscheidungen gefallen.

Auch in der Vereinslandschaft wird sich mit Blick auf die nächste Serie 2019/20 einiges ändern: Mit der bereits genehmigten SG Geismar/Ellershausen geht eine neue Spielgemeinschaft an den Start. Und die SG Bunstruth/Haina strebt eine Zusammenarbeit mit dem TSV Löhlbach an. Denn die noch existierende FSG Kellerwald wird nach der Spielrunde abgemeldet, gab Rudolf Matter am Dienstag bekannt.

Dass am Saisonende Schluss ist mit der FSG Kellerwald, das bestätigte auch der Fußball-Abteilungsleiter Christian Drescher. „Das tut allen Beteiligten sehr leid“, sagte Drescher, aber die Zusammenarbeit mit Battenhausen habe die Personalprobleme nicht bessern können. Man orientiere sich nun in Richtung Haina/Bunstruth. Das kommt der dortigen SG, die ebenfalls über „dünne Personaldecke bei den Fußballern“ klagt, gelegen.

Der stellvertretende Kreisfußballwart aus Gemünden lieferte außerdem eine Übersicht, welche Auf- und Abstiegsentscheidungen in den verschiedenen Ligen bereits gefallen sind und wo es noch um etwas geht:

Kreisoberliga/A-Liga

Wer als Meister direkter Aufsteiger wird in die Kreisoberliga Nord und wer in die Aufstiegsrelegation geht, ist noch offen: Die Entscheidung fällt im Fernduell am letzten Spieltag zwischen SG Rennertehausen/Battenfeld (gegen Türkgücü) und SG Bunstruth/Haina (in Röddenau). Re/Ba hat derzeit einen Punkt Vorsprung.

Kreisligen A/B:

Mit dem TSV Röddenau II und dem TSV Frankenau stehen die beiden Absteiger aus der Kreisliga A runter in die B-Liga bereits fest.

Auch wer hochkommt aus der B-Liga, das ist bereits fix: Es sind Meister SG Ernsthausen/Münchhausen und der Zweitplatzierte TSV Dodenau.

Kreisligen B/C

Als erster Absteiger von der Kreisliga B steht die FSG Kellerwald fest; sie wird nach der Spielrunde abgemeldet. Damit ist auch geklärt, dass der momentan Tabellenletzte SG Rosenthal/Roda II die Relegation spielen wird.

Gegner in der Relegation wird die SG Hatzfeld/Eifa II sein, momentan der Tabellendritte der C-Liga. Dort steht die SG Bunstruth/Haina II als Tabellenführer zwar noch nicht als Meister, aber bereits als direkter Aufsteiger in die Kreisliga B fest, da der Rangzweite SV Ellershausen II nicht aufsteigen darf, da die Erste bereits B-Ligist ist.

Relegationstermine:

Hinspiel: am 28. Mai (18.30 Uhr) Rosenthal/Roda II - Hatzfeld/Eifa II (in Rosenthal)

Rückspiel: am 1. Juni (15 Uhr) Hatzfeld/Eifa II - Rosenthal/Roda II (in Eifa).