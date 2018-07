Aufbruch am Oberbach: TSV Altenlotheim mit neuem  Trainerstab

Altenlotheim. Als einer der letzten heimischen Kreisoberligisten startete der TSV Altenlotheim am vergangenen Samstag in die Vorbereitungsphase zur neuen Saison. Mit neuem Trainerstab soll der Oberbach wieder erfolgreicheren Fußball erleben.

„Unser Ziel ist ganz klar, in der Tabelle oben mitzuspielen. Wir haben fast ein Dutzend Spieler auf Gruppenliganiveau, da kann ich doch nicht von einem gesicherten Mittelfeldplatz reden. Das wäre eine völlig falsche Zielsetzung“, gibt sich der neue Trainer Michael Wickenhöfer kämpferisch. Nach zweijähriger Auszeit vom Fußball übernimmt der ehemalige sportliche Leiter des TSV nun die Trainerposition.

„Altenlotheim liegt mir am Herzen“, so der 51-Jährige. Neu dabei ist der Co-Spielertrainer Christian Pöller, der vom SV Ellershausen an den Oberbach zurückkehrt. Als Torwarttrainer steht Mario Knoche zur Seite. Auch Uwe Henricy, ehemals Betreuer, kehrt zurück. Er soll als Ansprechpartner der Spieler zur Verfügung stehen und somit wichtiges Bindeglied Mannschaft-Trainer-Vorstand werden. Die Liste der Neuzugänge ist eher bescheiden. Daniel Bamberger kehrt aus Röddenau zurück, von den Junioren der SG Eder kommt Nico Wolf. „Mit zwei weiteren Nachwuchsspielern stehen wir in Kontakt, da ist aber derzeit nichts spruchreif“, so der Trainer. Den Verein verlassen haben Dennis Krull (Karriereende) und Timo Heinemann (SG Waldeck/Netze). „Timo hätte ich gern behalten, aber da war leider nichts mehr zu machen“, so Wickenhöfer.

Etwas unglücklich ist der Trainer über die Terminenge bei den angepeilten Trainingseinheiten. Wickenhöfer: „Die wären so wichtig für die Mannschaft. Aber durch die Waldecker Pokalendspiele mussten wir später starten.“

Dazu kommen in der Vorbereitung, Hessen- (11. Juli in Neukirchen) und Waldecker Pokal (20. Juli in Gembeck), der K&S-Cup in Ernsthausen (ab 18. 7.), Stadtmeisterschaft in Frankenau (29. Juli) und ein Blitzturnier in Basdorf (14. Juli). So verbleiben nur noch zwölf Trainingseinheiten plus ein dreitägiges Trainingslager am heimischen Oberbach, bevor am ersten Augustwochenende das erste Meisterschaftsspiel beim TSV Berndorf ansteht. Bis dahin gibt es für Wickenhöfer nur eine Devise: „Alle Spieler müssen an einem Strang ziehen. Die Jungs müssen im Training alles geben. Das werden wir den Spielern klar machen“, sagt Michael Wickenhöfer. (zmp)