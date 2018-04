Aufsteigende Tendenz: TSV Gemünden erwartet Türk Breidenbach

Frankenberg. Der TSV Gemünden zeigt zuletzt eine ansteigende Form. Am Mittwoch um 19 Uhr gegen Türk Gücü Breidenbach hat der Tabellenletzte der Fußball-Kreisoberliga erneut eine gute Chance, dem eigenem Anhang zu beweisen, dass sie in der Kreisoberliga mithalten können.

TSV Gemünden - Türk Gücü Breidenbach (Hinspiel 3:2). Mit dem 2:2 gegen SG Lahnfels zeigte der TSV eine starke Leistung. „Das war ein verdienter Punkt von uns“, sagt auch Trainer Achim Gleim, der sich nur über die Gegentore ärgert. „Erst ein Tor durch einen Elfmeter, den man so nicht pfeifen muss und dann ein Gegentreffer nach einer Ecke, die keine war.“ Gleim sieht bei seiner Mannschaft zum Ende der Runde hin eine aufsteigende Tendenz. „Die letzten Spiele waren alle nicht schlecht, auch wenn wir gegen Hatzbach letzten Mittwoch mit 1:4 verloren haben. Dass das aber alles nicht mehr reichen wird, um den Abstieg zu verhindern ist klar. Da sind wir realistisch genug“, weiß der Gemündener Trainer. „Wir lassen uns nicht hängen. Ich habe meinen Jungs gesagt, sie sollen weiter so spielen, denn sie werden viel lernen, was ihnen in der A-Liga dann zugutekommen wird.“ Türk Gücü Breidenbach wird eine echte Herausforderung. „Sie zeigen eine ansteigende Form, allerdings hatte ich sie schon vor der Runde nicht schlecht eingeschätzt“, sagt Gleim.

Andre Möbus hat seine Rot-Sperre abgesessen und steht am Mittwoch bereit.

Michelbach - Bunstruth/Haina. (Hinspiel 5:2). Nach dem 1:0-Erfolg gegen Kirchhain blüht bei der SG Bunstruth/Haina die Hoffnung auf. Mannschaft und Trainer hoffen mit einem Sieg gegen Michelbach am Donnerstag weiter an Boden im Abstiegskampf gutzumachen.

„Gegen Kirchhain hatten wir nur die ersten zwanzig Minuten Probleme. Danach hatten wir das Spiel im Griff“, erklärt Trainer Steffen Schmermund. „Wir schöpfen wieder Hoffnung, müssen aber aus den Partien gegen Michelbach und danach Türk Gücü Breidenbach mindestens vier Punkte holen“, weiß der SG-Trainer. „Für uns zählt jetzt sowieso nur Alles oder Nichts“, so Schmermund.

Bei den Kombinierten hat man registriert, dass auch Neustadt und Cölbe schwächeln. Und so will man an der Bunstruth die kleine Euphorie mitnehmen. „Wir machen uns keinen Stress. Der Sieg hat uns aber gutgetan. Sollten wir jetzt noch gegen Michelbach punkten, haben wir gute Karten. Jedenfalls geht ein Ruck durch die Mannschaft“, hat der Trainer festgestellt. Schmermund muss am Donnerstag weiter auf George Vlasceanu und Stefan Hoffmann verzichten. Dazu ist Timo Metz rotgesperrt.

Von Dieter Geßner