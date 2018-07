Auftakt des Kahl & Schlichterle-Cups: Elf Tore am ersten Spieltag

Ernsthausen. Der erste Tag beim Kahl & Schlichterle-Cup in Ernsthausen hat Lust auf mehr gemacht. Gleich im ersten Spiel gab es Tore satt, als der FV Breidenbach gegen die SG Wollmar/Frohnhausen 6:0 gewann.

Auch die SG Bunstruth/Haina (2:0 über Bottendorf) und der VfB Wetter (3:0 über die SG Eder) haben den Einzug in die Zwischenrunde geschafft.

FV Breidenbach - SG Wollmar/Frohnhausen 6:0 (5:0). Tore: 1:0 Yanik Berberich (13.), 2:0 Philip Willershausen (19.), 3:0 Berberich (25.), 4:0 Philip Michel (28.), 5:0 Berberich (29.), 6:0 Lukas Müller (51.).

+ Piergiorgio Zucca (Wetter, links) schirmt den Ball vor Jannes Breidenbach (Eder) ab. © Michael Paulus Ein auch in der Höhe hochverdienter Sieg des Verbandsligisten, der von Beginn an spielbestimmend war. Nach 13 Minuten erzielte Yanik Berberich das 1:0, vorausgegangen war eine schöne Vorarbeit von Sandro Noriega. Zwei Minuten später fast der Ausgleich, allerdings kam Torsten Höcker mit dem Kopf einen Schritt zu spät. Besser machte es kurz darauf auf der Gegenseite Philip Willershausen, der einen Abwehrfehler zum 2:0 nutzte.

Kurz vor der Pause zog Breidenbach durch zwei weitere Treffer von Berberich sowie Philip Michel auf 5:0 davon. Im zweiten Durchgang dominierte der Favorit ebenfalls klar, auch wenn der A-Ligist nun ein wenig besser verteidigte. Den sechsten Treffer durch Lukas Müller konnte Wollmar aber nicht verhindern.

SG Bunstruth/Haina - TSV Bottendorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Christian Sartison (22.), 2:0 Andrei Moldovan (57.).

Nach dem halben Dutzend Tore beim ersten Spiel dominierten in dieser Partie beide Abwehrreihen. Chancen entstanden im ersten Abschnitt nur durch Fehler. Die erste hatte Bottendorf: Bunstruth verlor im Aufbau den Ball, Bottendorf schaltete blitzschnell um, doch der Kopfball von Dominik Piecha ging knapp am Tor vorbei (4.). Besser machte es der Kreisoberligaabsteiger. Nach einem Bottendorfer Ballverlust setzte Andrei Moldovan per Hacke Christian Sartison ein, der das 1:0 erzielte (22.).

Auch im zweiten Durchgang waren Chancen Mangelware. Martin Grebe hätte nach 52 Minuten auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber nach Pass von Moldovan frei vor dem Tor. Besser machte es der SG-Torjäger kurze Zeit später, als er die komplette Bottendorfer Abwehr schwindelig spielte und zum 2:0 traf.

SG Eder - VfB Wetter 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Florian Giehl (12., 23.), 0:3 Jens Borawski (32.).

Der Gruppenligist bestimmte die Partie. Die SG Eder verlegte sich auf Konter, kam allerdings im ersten Abschnitt nicht einmal gefährlich vor das VfB-Tor. Auf der anderen Seite zeigte sich Florian Giehl treffsicher: Nach zwölf Minuten nutzte er nach einem Pass durch die Mitte die erste Wetteraner Chance zum Führungstreffer. Elf Minuten später hatte er keine Mühe, frei vor dem Torhüter das 2:0 zu erzielen. Als Jens Borawski nach einer Ecke auf 3:0 erhöhte, war die Entscheidung bereits kurz nach dem Seitenwechsel gefallen (32.). Der A-Ligist gab zwar nie auf, ihm fehlte aber in der Offensive die nötige Durchschlagskraft.

Mittwoch zweiter Spieltag

Am Mittwoch folgt beim Kahl & Schlichterle-Cup der zweite Vorrundenspieltag. Erneut stehen drei Partien auf dem Programm: Los geht es um 17.30 Uhr, wenn die SG Rosenthal/Roda auf Gastgeber SG Ernsthausen/Münchhausen trifft. Ab 18.40 Uhr folgt die Partie TSV Altenlotheim gegen SG Laisa/Berghofen. Um 19.50 Uhr wird das Spiel TSV Röddenau gegen Titelverteidiger FSG Ederbringhausen/Buchenberg angepfiffen.

Von Michael Paulus