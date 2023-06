Zu wenig Spielerinnen - SV Battenhausen zieht seine Mannschaft zurück

Von: Thorsten Spohr

Eine Szene, die es so nicht mehr geben wird: Lisa Backhaus vom SV Battenhausen klärt per Kopf vor einer Gegenspielerin. Battenhausen wird in der neuen Saison kein Team mehr in den Spielbetrieb schicken. Archi © zmp

FRAUENFUSSBALL Der Kellerwaldverein SV Battenhausen meldet kein Team mehr für die bevorstehende Saison. Der Grund: Es fehlen Spielerinnen.

Battenhausen – Frauenfußball und Battenhausen – das gehörte seit Jahren fest zusammen. Allerdings hat diese Zeit nun ein Ende: Der SV Battenhausen meldet für die neue Saison keine Mannschaft mehr.

Wie so oft reicht die Zahl der Spielerinnen nicht mehr aus. „Bei vielen haben sich die Prioritäten verschoben“, sagt Spielführerin Sabrina Damm und spricht von Hausbau, Familienplanung und anderen Gründen. Nachrückende Jugendspielerinnen gebe es nur wenige und bei denen habe der Fußball nicht mehr die Bedeutung wie früher. „Wille und Ehrgeiz sind nicht mehr so vorhanden“, sagt Damm. „Als ich zwischen 15 und 19 war, habe ich neben den Einheiten bei den Frauen auch bei den Männern mittrainiert.“ Eine solche Einstellung gebe es nicht mehr – ein Problem, dass viele Vereine in den vergangenen Monaten immer wieder beschrieben. „Fußball ist ein Teamsport, da muss man mitziehen. Viele junge Spielerinnen haben da aber keinen Sinn mehr für.“

Also blieb dem Kellerwaldverein nur der Rückzug, nachdem es schon in der gerade abgelaufenen Spielzeit immer wieder zu personellen Problemen kam und auch die Trainingsbeteiligung teilweise stark zu wünschen übrig ließ.

Angedeutet hatte sich die Entwicklung schon bei Teamsitzungen im Februar und März. Damm hatte noch versucht, mit Vereinen wie Bad Zwesten oder Bottendorf über eine mögliche Spielgemeinschaft ins Gespräch zu kommen, allerdings ohne Erfolg. „Bad Zwesten hatte sich nicht mehr gemeldet, Bottendorf hat genug Spielerinnen“, sagt Damm, die verstehen kann, dass eine SG für den Burgwald-Verein kein Thema war.

Aber: Die Spielerinnen, die noch Lust auf Fußball haben, werden sich zum Großteil dem TSV Bottendorf anschließen und das Team verstärken, wie Damm erklärt. Der TSV spielt in der Kreisoberliga Gießen/Marburg. Damm tut der Rückzug vor allem für den Verein leid, der nun weder im Männer- noch im Frauenbereich über Mannschaften im Spielbetrieb verfügt. „Vielleicht können wir ja andere Sachen anbieten, um den Verein am Leben zu erhalten“, hofft Damm. „Das wäre auch für die Dorfgemeinschaft wichtig.“

Sabrina Damm SV Battenhausen © Moniac, Marise