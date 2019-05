Beach-Team Becker/Schröder verpasst  Titelverteidigung

Frankenberg. 27 Teams aus ganz Deutschland sind beim Beach-Cup in Frankenberg an den Start gegangen. Lokalmatador Paul Becker verpasste dabei mit Partner Jonas Schröder die Titelverteidigung.

Während sich bei den Frauen die Favoriten-Teams wie erwartet durchsetzten, gab es bei den Männern einige Überraschungen. So stand erstmals seit zehn Jahren Lokalmatador Paul Becker nicht im Endspiel auf dem Obermarkt. Das neu formierte Team Manuel Harms/Richard Peemüller (SV Fellbach) steigerte sich im Laufe des Turnieres kontinuierlich und ließ sich auch von einer Niederlage im Viertelfinale nicht beirren, bezwang Becker/Schröder im Halbfinale und stand am Ende ganz oben auf dem Podest.

Dass es bei den Frauen keine Titelverteidigung geben würde, war klar, da die ehemalige US-Nationalspielerin Regan Scott und Karoline Fröhlich nicht am Start waren. So war das Augenmerk bei den Frauen auf die topgesetzten Teams gerichtet. Allen voran auf die an Eins gesetzten Constanze Bieneck/Antonia Stautz (BBSC Berlin/SC Potsdam), die souverän gewannen. Sie waren jeweils in zwei klaren Sätzen durch das Turnier marschiert.

Auch im Endspiel dominierten sie ihre Gegner Chenoa Christ und Julia Wenzel (VC Wiesbaden/Nawaro Straubing) nach Belieben. Trotz heftiger Gegenwehr der beiden Bundesligaspielerinnen holten sich „Stanzi und Stauzi“ mit jeweils 21:10 den Titel. Im fast vereinsinternen Duell setzten sich die amtierenden Hessenmeisterinnen Pamela Blazek/Marlen Muschter (TG Bad Soden) mit 21:17 und 21:18 gegen Kathrin Christ/Maike Wendling (TG Bad Soden/SSC Bad Vilbel) durch und sicherten sich die Bronzemedaille.

Drei Mal Silber und sechs Mal Gold ist die eindrucksvolle Bilanz für Paul Becker auf seinem Lieblings-Sandplatz, dem Frankenberger Obermarkt. In diesem Jahr musste er sich mit seinem Partner Jonas Schröder erstmals mit Bronze begnügen.

Nach zwei klaren Auftaktsiegen mussten Becker/Schröder schon im Viertelfinale gegen Christian Carter/Martin Krüger (Solingen Volleys/TSV Herrsching) ihr ganzes Können aufbieten und siegten glücklich mit 26:24 und 25:23. Am Sonntag trafen sie im Halbfinale auf Harms/Peemüller, die sich im Verlauf des Turnieres immer mehr steigerten. Während die Titelverteidiger nicht ihr bestes Spiel abrufen konnten, spielten sich die beiden Herausforderer in einen Rausch und holten sich dank ihrer größeren Angriffswucht den Finaleinzug mit jeweils 19:21.

Auch wenn es nur um Bronze ging, wollten sich Becker/Schröder bei ihrem Publikum im kleinen Finale bedanken. Wie ausgewechselt zeigten sie ihr bekannt konstantes Spiel und setzten sich mit 21:16 und 21:14 letztlich klar gegen Carter/Krüger durch. Trotz des dritten Platzes zog Paul Becker eine positive Bilanz: „Wir haben im Halbfinale nicht unsere beste Leistung abrufen können, uns im kleinen Finale aber wieder gefangen. Das war zum richtigen Zeitpunkt ein Schuss vor den Bug, um nun konzentriert in die Saison zu gehen.“

Nachdem Harms/Peemüller am Vortag gegen Krippes/Lohmann noch klar verloren hatten (18:21, 12:21), erwarteten die mehreren hundert begeisterten Zuschauern nun ein knappes Finale. Doch obwohl sich beide Teams nichts schenkten und auf hohem Niveau um jeden Ball kämpften, mussten sich Manuel Lohmann und Alexander Krippes (TGM Mainz-Gonsenheim/BC Dernbach) mit 16:21 und 11:21 klar geschlagen geben. Manuel Harms und Richard Peemüller freuten sich nicht nur über den Turniersieg, sondern auch über 25 DVV-Punkte, wodurch sie sich in der Deutschen Rangliste deutlich verbesserten und nun auf Platz 32 rangieren.