Beacher Paul Becker trägt den Namen Frankenbergs in die Welt

Taktgeber: Lokalmatador Paul Becker will sich (mit Partner Jonas Schröder) auch beim 20. Sparkassen Beach-Cup in Frankenberg in die Siegerliste eintragen.

Frankenberg. Schmetterbälle, „Monsterblocks“ und Disco-Beats zwischen mittelalterlichem Fachwerk und historischem Rathaus: Seit Donnerstag hat die Altstadt in Frankenberg dank 200 Tonnen Sand wieder einen kleinen „Strand“.

Die Volleyballabteilung des TSV „Hessen“, hat beim einzigen hessischen Turnier der höchsten Kategorie einige der besten nationalen Beachvolleyballer zu Gast. Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr schlagen sie auf.

Zum 20. Mal wagen die Verantwortlichen das Abenteuer Beach-Cup, für das sie nahezu alle Kräfte mobilisieren müssen. Weil das seit 1999 gelingt, hat sich das Eder-Städtchen den Ruf der hessischen Beach-Hochburg redlich verdient.

Paul Becker trägt den Namen des Turnier-Gastgebers inzwischen um die Welt. Der 28-Jährige hat sich beileibe nicht nur als Reporter („Pauls Doppel-Blog“) Respekt der Kollegen erarbeitet, sondern vor allem als Spieler – seit einigen Jahren bekanntlich als Profi.

Ein Trainer als Kostenfaktor entfällt – Becker und Partner Jonas Schröder (27, Mainz) sind das einzige Team aus der deutschen Top 5 ohne Coach. „Wir trainieren uns selbst, weil wir uns zutrauen, dass wir uns auch ohne fremde Hilfe besser machen können. Wir nehmen gegenseitige Kritik gut an, das ist das Wichtigste dabei“, erklärt Becker, der 2017 unter anderem zwei Turniere der Smart-Serie gewann und Siebter wurde bei seiner achten deutschen Meisterschaft.

„Dieses Jahr wird eine richtig schwere Nummer“, blickt Becker auf die Saison voraus, die mit Platz zwei in Norderney zufriedenstellend begonnen hat. Aber es wird nicht bei jedem Turnier fürs Finale reichen, das ist dem 1,87 Meter großen Linkshänder bewusst, der weiß, dass angesichts der Leistungsdichte im deutschen Beachvolelyball nicht nur das Wiederholen von DM-Platz sieben schwer wird. „Wir haben voriges Jahr super Turniere gespielt. Nun sind wir plötzlich fast überall auf Platz eins gesetzt. Jetzt spielen gegen uns natürlich alle Gegner volle Pulle“, so Becker.

Nach Stationen unter anderem in Slowenien, Malaysia und Bangkok war das Reiseziel des Wahl-Mainzers in dieser Woche die Heimat: Frankenberg. Der Center-Court am Obermarkt ist für den Beacher Becker das, was für den Tennisstar Becker der Hauptplatz in Wimbledon war – das „Wohnzimmer“. 2006 schlug der junge Paul erstmals in Frankenberg auf. Seitdem feierte er fünf Siege, stand neunmal im Finale.

„Natürlich wollen wir gewinnen“, so das Ziel für die 20. Auflage, wenngleich diese eigentlich ein wenig zu früh kommt für Becker und Jonas Schröder. Die beiden spielen seit der Snow-Beach-Saison erst ihr zweites Turnier, da Schröder berufsbedingt auf den Fernost-Trip verzichtet hat. „Wir haben länger pausiert und später mit dem Training begonnen. Denn es ist wichtig, dass wir spät in der Saison die Bestform haben“, erklärt Becker.

Auch in Frankenberg werden Beckers Gegner dem 28-jährigen Linkshänder das Heimspiel versauen wollen. Besonderen Druck vor den Zuschauern, von denen er beinahe jeden zweiten kennt, verspürt Becker aber nicht: „Wir haben eine andere Mentalität als früher, sind viel cooler geworden“, setzt er auch in diesem Jahr auf einen der Erfolgsfaktoren des vergangenen.

Für Becker ist der Beach-Cup nach wie vor Pflichtprogramm, selbst wenn es woanders mehr Ranglistenpunkte zu holen gäbe. Solche will sich die Frankenbergerin Sarah Schneider an diesem Wochenende in der Türkei holen. Beim World-Tour-Turnier in Alanya ist sie gestern mit Siegen gestartet. Becker („finanziell legst du dabei aber drauf“) versteht das. „Für Sarah ist die Entscheidung richtig, aufs Heimturnier zu verzichten. Ich traue ihr dieses Jahr viel zu, zumal acht Spielerinnen der Top ten aufgehört haben“, so der Frankenberger Vereinskamerad über die 22-Jährige.