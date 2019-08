Beim A-Ligisten TSV Bottendorf: Drei Brüder vereint in einer Mannschaft 

Drei Brüder, vereint in einer Mannschaft: (von links) Alexander, Andreas und Stefan Tissen vom TSV Bottendorf. Das gibt es nicht alle Tage.

Bottendorf - Das gibt es nicht alle Tage, dass drei Brüder in einem Pflichtspiel gemeinsam auf dem Feld stehen.

Beim TSV Bottendorf war es am Sonntag aber soweit. In der Begegnung der Kreisliga A gegen die SG Wollmar/Frohnhausen liefen mit Alexander, Andreas und Stefan Tissen erstmals alle drei Brüder gemeinsam für den TSV auf. Was war denn da los?

Während Alexander und Andreas schon etwas länger die Farben des TSV tragen, ist Stefan erst zu Saisonbeginn an den Behälterweg gewechselt. Vorher hatte er für die A-Jugend des FC Ederbergland gespielt. Der Jüngste der drei Brüder äußerte sich wie folgt über den gemeinsamen Saisonstart: „Ich habe mich sehr gefreut, mit meinen beiden Brüdern zu spielen. Das war schon eine tolle Sache“, sagte Stefan Tissen.

Allerdings sei er vor seinem ersten Seniorenspiel schon etwas nervös gewesen, gab der Youngster zu. „Leider haben wir das Spiel trotz viel Ballbesitz nicht für uns entscheiden können. Wir haben es zu selten geschafft, gefährlich vors Wollmarer Tor zu kommen und mussten so eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen“, blickte Tissen auf das Auftaktspiel zurück. „Wir wollen als Mannschaft um die Spitzenplätze mitspielen, daher müssen wir das in den nächsten Partien besser machen.“

Von Michael Paulus