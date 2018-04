Borkener Frank Plock ist in Vöhl nicht zu stoppen

Großes Reitturnier mit schweren Prüfungen in Vöhl

+ © Foto: zmp Im Parcours schnell unterwegs: die Vöhler Lokalmatadorin Anna-Maria Klaus auf ihrem Pferd Quax. © Foto: zmp

Vöhl. Die Siegerschleife in der schwersten Springprüfung am Auftakttag des Vöhler Reitturniers ging nach Borken. In der Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde siegte Frank Plock auf seiner, in Belgien gezogenen Stute Gretel vd Bokke ohne Abwurf, vor dem Wildunger Daniel Erd und dem Twistetaler Markus Friedel.