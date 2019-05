Burgwald-Duathlon: Über 300 Athleten trotzen dem  nassen Wetter

Bottendorf - Das Schwimmen musste dieses Jahr leider ausfallen. Die über 300 Starter beim Burgwald-Duathlon 2019 wurden dank Dauerregen trotzdem nass.

Der TSV Bottendorf hatte alles bestens für den 11. Burgwald-Triathlon vorbereitet. Leider spielte das Wetter nicht mit, das Schwimmen musste frühzeitig abgesagt werden, da das Wasser im See zu kalt war.

Und auch am Samstag meinte es der Wettergott nicht gut mit den Bottendorfern: Es regnete den ganzen Tag über, aber die über 300 Athleten ließen sich vom schlechten Wetter nicht unterkriegen und zeigten trotz schwieriger Bedingungen eine starke Leistung. Am besten drauf waren Maurice Herwig (Baunatal) und die Hatzfelderin Birgit Jüngst-Dauber, die sich den Sieg schnappten.

Der erste Startschuss fiel um 10 Uhr: Die Hessenliga der Männer startete mit einem Bike&Run. Dabei mussten sie zuerst eine sieben Kilometer lange Radstrecke hinter sich bringen und anschließend 2,5 Kilometer laufen. Aus den daraus erzielten Zeiten ergab sich die Startreihenfolge für den Jagdstart am Nachmittag. Nach den Herren waren die Hessenligen der Damen an der Reihe. Und im Anschluss folgte der Wettkampf für Jedermann. Fünf Kilometer laufen, 20 Kilometer Radfahren und zum Schluss noch einmal 2,5 Kilometer per Turnschuh.

Bei den Herren siegte Maurice Herwig (KSV Baunatal) mit 57:50 Minuten und nur 14 Sekunden später lief Daniel Mittelbach (Tri Team Hagen; 58:04) über die Ziellinie. Hendrik Becker vom Team Recoflow, der bereits 2014 in Bottendorf antrat und siegte, wurde dieses Mal nach 58:38 Minuten Dritter.

Bei den Damen sicherte sich Birgit Jüngst-Dauber (VfL Marburg) nach 1:11:05 Stunden den Sieg. Auf Platz zwei folgte Franziska Espeter (TV Laasphe; 1:11:19) und Platz drei ging an Luisa Klein (3de facto Team ASC Darmstadt; 1:13:18).

Beim Staffelwettbewerb waren nur zwei Teams angetreten: Hier siegten die Spittis nach 1:09:21 Stunden vor dem Team des TSV Birken-bringhausen, das mit Nico Binder, Oliver Junk und Roman Arnold an den Start gegangen war und 1:20:46 Stunden benötigte.

Zum Abschluss des Tages folgte der Jagdstart der Hessenligen über fünf Kilometer Laufen, 29 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Allerdings gingen nur noch die Herren an den Start.

Bei der Hessenliga 1 setzte sich Marc Unger (SC Neukirchen/1:00:06) durch, er gewann zusammen mit seinen Mannschaftskameraden auch die Teamwertung. Zweiter wurde Janik Ortanderl (Tri Team Gießen; 1:02:39) vor Jan Keller (3defacto Team ASC Darmstadt; 1:04:38). Bei der 2. Hessenliga kam Julius Ott (TSV Amicitia Viernheim) nach 1:00:48 Stunden als Erster ins Ziel. Zweiter wurde Benjamin Veltum (EOSC Offenbach; 1:01:19) und Philipp Rhein (TSV Amicitia Viernheim; 1:01:20) wurde Dritter. Die Mannschaftswertung sicherte sich der TSV Amicitia Viernheim, gefolgt von Eintracht Frankfurt I und dem EOSC Offenbach.

Zufrieden zeigte sich nach Ende des Tages Fabian Glaßl als Chef des Organisations-Teams. „Wir haben den Tag gut über die Bühne gebracht und alle Teilnehmer sind verletzungsfrei von der Strecke zurückgekommen, das ist das Wichtigste“, sagte der Bottendorfer.

Von Michael Paulus