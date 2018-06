Burgwald-Triathlon in  Bottendorf: Der Zehnte fordert vollen Einsatz

Bottendorf. Sie gelten als die „Worschtemäuler“, die rund 2000 Bewohner des größten Ortsteils der Gemeinde Burgwald. Kein Wunder, dass „rote Wörschte“ beim Sportereignis dieses Jahres, dem 10. Burgwald-Triathlon am 21. Juli, nicht fehlen dürfen.

Wie in den Vorjahren hat der Ausrichter TSV Bottendorf zum Jubiläum 80 der „stracken Wurstspezialität“ bestellt: Sie werden an Sieger und Platzierte auf dem Treppchen verteilt.

Solch ein sportliches Großereignis macht im Vorfeld viel Arbeit, zumal wenn das Jubiläum mit dem Auftritt zweier Bands am Abend groß gefeiert werden soll, wie Abteilungsleiter Fabian Glaßl berichtet. Hier sind außer den Würsten die leckeren Häppchen:

Stolz sind die Bottendorfer darauf, dass sie den Zuschlag zur Ausrichtung der hessischen Meisterschaft auf der Triathlon-Sprintdistanz (500 m Schwimmen/ 20 km Rad/ 5000 m Laufen) bekommen haben. „Das ist eine super Sache für uns. Für mich ist es das beste Rennen, was wir kriegen konnten“, freut sich Fabian Glaßl.

Weil der Burgwald-Triathlon attraktiv bleiben soll, und sicher, auch weil Jubiläum ist, bieten die Bottendorfer immer etwas Neues: Zur zehnten Auflage ist es dieses Mal als Premiere ein Duathlon, also ein Zweikampf für Ausdauersportler, auch für Staffeln. 5 km Laufen, 20 km Rad und noch mal 2,5 km Laufen heißt es für die Zweikämpfer und ihre drei zu absolvierenden Etappen.

Rund 100 vereinseigene Helfer bietet der TSV Bottendorf auf, rechnet Patrick Nolte zufrieden vor. Darüber hinaus gibt es wertvolle Unterstützung aus allen weiteren örtlichen Vereinen mit rund 30 externen Helfern. Außerdem helfen die Gemeinde mit Bürgermeister Lothar Koch an der Spitze, Feuerwehr und Polizei. „Es ist inzwischen sogar so, dass Helferinnen und Helfer ihre Partner mitbringen“, berichtet Fabian Glaßl. Dennoch muss viel geplant, organisiert und abgestimmt werden. Im Vorfeld und an dem Triathlon-Wochenende kommen so bestimmt rund 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammen, hat Patrick Nolte vom Organisationsteam errechnet. Dem Team, das sich regelmäßig trifft, gehören an: Fabian Glaßl, Patrick Nolte, Philipp Stricker, Simon Glaßl und TSV-Vorsitzender Frank Sommer.

Die große Feier „10 Jahre Burgwald-Triathlon“ steigt am Abend des 21. Juli ab 19 Uhr. Dann treten im großen Festzelt gleich zwei Bands auf: „The Red Hot - Chili Peppers Tribute Band“ aus Mainz und „Die Toten Ärzte - Die Hosen und Ärzte Coverband“ aus Hamburg. In der Mainzer Band spielt am Bass der Bottendorfer Tobias Kowalewski.

Der Vorverkauf läuft bereits und die Karten gibt es hier: Edeka Markt Döls in Bottendorf, Bäckerei Theiß in Bottendorf, Tui Reisebüro Heydasch in Frankenberg und bei den Frankenberger Bank-Filialen in Frankenberg, Allendorf und Bottendorf. Alle Teilnehmer/Innen am Burgwald-Triathlon haben für das Livekonzert am Abend freien Eintritt. Mehr Infos: www.burgwald-triathlon.de