Burgwald-Triathlon startet schon im Wonnemonat Mai

Bottendorf - Ein Jahr nach seiner Jubiläumsausgabe steht in 2019 der elfte Burgwald-Triathlon sehr früh im Wettkampfkalender: Das Sportevent steigt im Wonnemonat Mai, genau am Samstag, 11. Mai, rund um Bottendorfer See und Nemphestadion.

Nach intensiven Überlegungen im Vorstand des TSV und im Organisationsteam haben sich die Bottendorfer entschlossen, den Termin von den Sommerferien weg in den Mai zu verlegen, um den Fortbestand des Triathlons, der über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 5 Kilometer Laufen) angeboten wird, zu sichern. Neben einer Einzel- wird es auch wieder eine Staffelwertung geben.

Interessierte Sportler können sich bereits jetzt im Internet anmelden: Die Anmeldung zum 11. Burgwald-Triathlon ist bereits ab dem 1. Januar freigeschaltet (www. burgwald-triathlon.de).

Über eine zweite Neuerung freut sich Organisationschef Fabian Glaßl besonders, denn der Landesverband der Triathleten hat erstmals Wettkämpfe der ersten und zweiten Hessenliga, Damen und Herren, nach Bottendorf vergeben. Der erste Wettkampf für diese Ligen in diesem Jahr ist gleichzeitig eine Standortbestimmung. Der Zuschlag an das Team „Glaßl und Co.“ ist sicher ein Zeichen dafür, dass die Bottendorfer mit ihrer jahrelangen Erfahrung und bester Wettkämpfe das Vertrauen des Verbands genießen.

Am Prozedere bei den Hessenligen wird sich laut Glaßl nichts ändern: Der Swim & Run (250 Meter Schwimmen; 2,5 Kilometer Laufen) wird als Einzelwettkampf ausgeschrieben. Die Athleten werden im Abstand von je 10 Sekunden über einen aufgebauten Steg in den See entsandt. Beim Triathlon wird es einen Jagdstart geben.

Die zweite Disziplin Rad findet auf der bewährten 20,0 Kilometer langen Radstrecke statt. Von Bottendorf geht es in Richtung Ernsthausen, von dort weiter an Wiesenfeld, Burgwald, Burgwaldkaserne, an Frankenberg vorbei zurück in Richtung Bottendorf.

Die Laufstrecke des Swim & Runs ist eine 2,5 Kilometer lange selektive Wendepunktstrecke. Die Zuschauer können im Zielbereich die Wettkämpfer gleich zweimal verfolgen.

Zum Jubiläum im vergangenen Jahr kamen 350 Sportler nach Bottendorf. Sieger Marcel Krug (Oberurff) feierte einen Start-Ziel-Sieg; bei den Frauen gewann Annika Hartmann (Bad Arolsen).

Die Onlineanmeldung schließt am 5. Mai. Nachmeldungen sind am Wettkampftag aber möglich.

