C-Jugend des FC Ederbergland holt Turniersieg - D-Jugend wird Zweiter

Battenberg/Allendorf. Ein Turniersieg bei den C-Junioren und ein zweiter Rang bei den D-Jugendlichen – das ist die Ausbeute des Gastgebers FC Ederbergland beim großen Jugendturnier am vergangenen Wochenende.

Von Donnerstag bis Sonntag waren auf den Fußballplätzen im Allendorfer Sportpark Beetwiese und im Battenberger Entenpark beim Viessmann-Ederbergland-Cup 2018 über 1200 Jugendkicker in 65 Mannschaften aktiv.

Bei den C-Junioren hieß der Sieger am Ende FC Ederbergland I. Bei den Finalspielen am Samstag in Battenberg setzten sich die Ederbergländer gegen die starke Konkurrenz mit zwei Siegen (2:0 gegen Hohenstein und 3:0 gegen Merklingen) sowie einem Remis (0:0 gegen FC De Bilt U 15) durch.

Auf Rang zwei landete der TSV Merklingen vor FC De Bilt und JFV Hohenstein I.

Die zweitbeste Platzierung gab es für den FCE-Nachwuchs bei den D-Junioren. Hier belegte der FCE hinter der JSG Nidderau den zweiten Rang. Austragungsort der Finalspiele war am Samstag der Kunstrasenplatz in Allendorf. Kurios hier: Mit drei torlosen Unentschieden gegen die Konkurrenz wurde Ederbergland Zweiter.

Turniersieger Nidderau gelang hier außer zwei Unentschieden mit 1:0 gegen Hohenstein I der entscheidende Sieg, der zum Turniererfolg reichte. Dritter wurde Emos Enschede vor JSG Hohenstein.

Bei der B-Jugend belegte der FC Ederbergland den vierten Platz. Die JSK Rodgau sicherte sich hier den Turniersieg vor JSG Hohenstein und TV Welligholzhausen.

Im Feld der B-Juniorinnen mischte auch ein Team des DFC Allendorf mit, das aber über den fünften Rang nicht hinaus kam. Turniersieger wurde hier der SC Delbrück, gefolgt von Eintracht Duisburg und den beiden Mannschaften von Zwaluwen Utrecht.

Einen weiteren vierten Platz im Feld der spielstarken Konkurrenz steuerten die E-Jugendlichen des FC Ederbergland bei. Turniersieger wurde hier der Duisburger SC Preußen, gefolgt vom JFC Ebsdorfergrund und JFV Ostkreis II. Die Ostkreisler waren es auch, die mit 8:0 dem FCE die höchste Niederlage der Finalrunde in Allendorf beibrachten.

Die Fairness-Pokale in den verschiedenen Altersstufen gingen in diesem Jahr an: B-Juniorinnen Eintracht Duisburg; B-Jugend Fortuna Babelsberg; C-Jugend JSG SV Gosenbach/TSV Siegen; D-Jugend Regionalauswahl Mädchen U 12 Gießen/Marburg sowie E-Jugend KSG Ostkreis-Stadtallendorf IV.