Daniel Erd schnappt sich das Mountainbike des Siegers Frank Plock

Bad Arolsen. Das Ende des viertägigen Reitturniers in Bad Arolsen kam schnell und überraschend. Ein Quartett hatte die Siegerrunde der schwersten Springprüfung der Klasse S* auf dem Königsberg erreicht, doch schon nach zwei Startern war es vorbei.

Shari Zey (Borken) hatte mit der erst siebenjährigen Stute Fidji du Roset vorgelegt. Allerdings war die Messlatte nicht hoch, denn die Richter notierten auf dem 350-Meter-Umlauf acht Fehlerpunkte. Wesentlich besser machte es Frank Plock auf Gretel vd Bokke, ohne Abwurf war er nach 53,40 Sekunden im Ziel – und der Sieger.

Der Badestädter Daniel Erd verzichtete, weil sich Cool Cosy Girl im Normalparcours leicht verletzt hatte. „Nichts Ernstes, zur Not hätte ich auch starten können“, erklärte Erd, „da muss man auch an das Pferd denken“.

Und dann verzichtete auch Plock auf einen weiteren Auftritt mit Miss Picky. „Mit meiner Stute lag ich auf Rang eins. Auch Fidji du Roset, die von Shari Zey vorgestellt wurde, ist in meinem Besitz. Ob ich nun Shari auf Rang drei verdränge oder sie Zweite wird, ist aus der Perspektive egal“, meinte der Seriensieger aus Trockenerfurth.

Mit einem Abwurf hatte der Diemelseer Markus Engelhardt (RV Altenautal) das Finale verfehlt, Wulfdietrich Rosenow musste zwei Abwürfe im Normalparcours registrieren, ebenso wie Vorjahressieger Sebastian Holtgräve-Osthues (Delbrück). Schöner Ausklang nach der Siegerehrung: Daniel Erd schnappte sich den Ehrenpreis von Frank Plock, ein Mountainbike, und radelte zielstrebig vor den Reitern aus dem Parcours.

Das erste M*-Zeitspringen entschied Shari Zey (Borken) für sich, die zweite gewann Marc Riechers aus Fritzlar. Nur 1,27 Sekunden mehr benötigte Carina Pöttner (St. Kilian Lelbach) mit Camira als Zweite.

Spannend wurde es beim traditionellen Waldecker Springen. 14 Starter griffen bei der „inoffiziellen Kreismeisterschaft“ nach der Siegerschleife. Die durfte der Sachsenhäuser Jörg Becker seiner erst achtjährigen Holsteiner Stute Corenne anstecken. In 46,66 Sekunden war er der schnellste unter sieben fehlerfreien Reitern, darunter Rosenow (51,71) und der Korbacher Johannes Bohlig (52,25).

Noch weit nach der Siegerehrung strahlte Becker über seinen dritten Sieg in der Geschichte des Waldecker Springens. „Im Gegensatz zum bisherigen Saisonverlauf hatte ich hier in der ehemaligen Heimat ein gutes Gefühl“, freute er sich über den „Sahnetag“.

Carmen Vollbach vom Kalbsburgs Reitteam Borken gewann am Sonntag die schwerste Dressurprüfung in der Reithalle. Sie siegte in der M** auf ihrem zehnjährigen Wallach Liebster mit 651 Punkten vor Maike Schreiner (Bad Gandersheim) und Lea Horsch aus der Schwalm.

In der Dressurprüfung der Klasse M* dasselbe Endklassement: Vollbach gewann mit 666,5 vor Schreiner (653).

Arolsens Vorsitzender Dieter Hoffmann blickte am Sonntag auf eine ansprechende Zuschauerkulisse und meinte: „Für ein viertägiges Turnier sind knapp 1000 Nennungen doch etwas zu wenig. Deshalb gehen wir künftig auch wieder auf ein dreitägiges Turnier zurück.“ (zmp)