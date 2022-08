Mountainbike: Das Hinterreifen-Drama geht weiter - Wilhelmi Vierter

Von: Friederike Weiler

Fuhr trotz technischer Probleme auf Rang vier: Aaron Wilhelmi aus Löhlbach. © Thomas Laut

116 Kilometer und 2900 Höhenmeter – die Eckdaten der Langdistanz des SKS-Sauerland-Marathons in Grafschaft. Und wieder vorn mit dabei: Aaron Wilhelmi und Tobias Schmidtmann.

Grafschaft - Der Löhlbacher, unterwegs im Trikot der MT Melsungen, sicherte sich nach 4:39:42 Stunden den vierten Platz der Elite, Schmidtmann fuhr nach 5:04:12 Stunden auf Rang zwei der Senioren I. „Am Anfang hat mich nur das Führungsfahrzeug ausgebremst, da ich ganz allein unterwegs war. Dann kam das Feld aber wieder an mich heran und wir sind in einer Gruppe von sechs Personen zusammen gefahren“, sagt der 26-jährige Wilhelmi und fügt an: „Dann ging’s bergab, ich bin vorne weggefahren – und dann gab’s einen lauten Schlag und mein Hinterreifen war platt. Gleich zwei Löcher mussten geflickt werden, glücklicherweise hatte ich zwei Flicken dabei. In der Zeit sind viele an mir vorbei gefahren.“

Als Wilhelmi wieder startklar war, kam Alexander Koch an ihm vorbei gefahren. „Mit ihm bin ich dann weiter gefahren. Er hat mir auch seine Co2-Kartuschen gegeben, die ich unterwegs brauchte, um Luft auf den Reifen zu kriegen. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger abgeschleppt, weil er mir schließlich auch geholfen hat. Aber irgendwann sagte er, ich solle fahren, weil er nicht mehr richtig Gas geben konnte – und dann bin ich von Minute zu Minute stärker geworden und konnte noch viele einholen.“

Am Ende stand der vierte Platz, nur 7:12 Minuten fehlten trotz des technischen Defekts auf Sieger Mathias Frohn (Mondraker Rockets; 4:32:30 Stunden). Auf Rang drei waren es sogar nur elf Sekunde. „Die Beine sind noch immer richtig gut, jetzt muss ich nur mein Reifen-Problem in den Griff kriegen“, lautete das Fazit von Aaron Wilhelmi.

Auch Tobias Schmidtmann vom EGF Bunstruth-Racing-Team war mit seinem Ergebnis zufrieden. „Das Rennen war ganz okay, die Strecke kannte ich bereits, die ist technisch nicht wirklich anspruchsvoll, eher eine Drückerstrecke mit circa fünf Anstiegen pro Runde“, so der 34-Jährige, der am ersten Anstieg noch gut mitfahren konnte. „Im Nachbartal wurde es dann zäh, da hatte ich ein Tief und musste erst noch einmal mit der Verpflegung nachlegen, danach ging es dann wieder.“

Auf der zweiten Runde konnte er wieder sein Tempo fahren und im Ziel lag er dann 15:01 Minuten hinter dem Sieger Juul van Loon (4:49:10 Stunden). „Der Rückstand ist recht groß, der ist hauptsächlich der ersten Runde geschuldet“, so Schmidtmann.

Über die mittlere Distanz von 59 Kilometern sicherte sich Tobias Freundin Milena Stafunsky nach 3:1019 Stunden den zweiten Platz, Siegerin Christina Baganz (Burn Baby) war lediglich 1:52 Minuten schneller unterwegs. „Es war sehr warm, aber ich bin ganz gut durchgekommen, allerdings fehlten mir, genauso wie Tobi, die technischen Abfahrten“, sagte die 39-Jährige.

Ebenfalls über die 59 Kilometer am Start waren Christoph Pöttgen (Zehnter der Senioren I; 2:46:10 Stunden), Mark Glauer (18. der Senioren II; 2:59:01) sowie Georg Golega (Achter der Senioren II; 2:59:01). Das Trio gehört ebenfalls dem EGF Bunstruth-Racing-Team an. Genauso wie Stefan Stehl, der sich der Konkurrenz über die 33 Kilometer stellte, und nach 1:45:01 Stunden Rang sieben bei den Senioren II sicher hatte.

Auch die Jugend des Racing-Teams war wieder stark vertreten: Über die 8,2 Kilometer der U 11 sicherte sich Ole Sommer nach 25:18 Minuten den zweiten Platz, nur Emil Nickel (Bauscheim; 24:40 Minuten) war schneller als er unterwegs. Oles Teamkollege Andrew-Jermaine Wickert wurde nach 26:30 Minuten Vierter.

Jakob Stehl sicherte sich nach starken 22 Minuten den Sieg der Schüler 15, Teamkollege Tim Sommer wurde nach 25:19 Minuten Dritter und David Adolf fuhr nach 25:30 Minuten auf den vierten Rang.