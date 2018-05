Debus und Thomas beim 37. Bottendorfer Volkslauf vorn

Burgwald. Bei sommerlichen Temperaturen lockte die 37. Auflage des Bottendorfer Volkslaufs 211 Läufer an den Start, die für einen neuen Teilnehmerrekord in der 37-Jährigen Volkslaufsgeschichte des örtlichen TSV sorgten.

Unter der Regie von Gerhard Wünsch und Patrick Nolte hatte der TSV Bottendorf für eine sehr gute Organisation gesorgt. Alle Läufe wurden auf die Minute pünktlich gestartet. Dabei wurde jeder Teilnehmer mit einer Urkunde, Kerstin Debus und Micha Thomas als 10,7-km-Sieger mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Insgesamt 46 Teilnehmer wurden vom Starter Hans-Jürgen Kornemann auf die anspruchsvolle, aber landschaftlich sehr schöne 10,7-Kilometer-Strecke geschickt. Das Ziel hatte der 34-jährige Micha Thomas (LG Eder) nach 36:17,8 Minuten erreicht und war damit 1:23 Minuten schneller als im Vorjahr. Wie auch am 30. April in Vöhl folgte der Triathlet Relin Mehrhoff (Herzhausen/ Trianhas VfL Bad Arolsen) auf Rang zwei. Für ihn zeigten die Uhren 37:21,1 Minuten an.

Der er in Rosenthal niedergelassene Arzt Markus Schraub (SF Blau-Gelb Marburg) lief als hessischer Halbmarathonmeister der Altersklasse (AK) M 45 nach 38:48 Minuten als Dritter ein. Marcus Mattner (LG Eder) feierte nach monatelanger Verletzungs- und Wettkampfpause als Zweiter der M 45 (41:23,1) ein gelungenes Comeback. In der AK M 60 lief Klaus Kirschner in 44:34 Minuten einen souveränen Sieg nach Hause.

Nach ihrer Leistungssteigerung beim Hamburger Halbmarathon (1:34:26) wurde W-45-Läuferin Kerstin Debus (LG Eder) beim 10,7 km Lauf der Frauen ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte in 48;14,4 klar vor der Frauensiegerin Vanessa Isaak (Laufen gegen Krebs Frankenberg, 50.21,8). Nach 51:39,1 folgte Camella Wrege (SV Dodenhausen) als Dritte.

Markus Waldeck (Trianhas VfL Bad Arolsen, M 30-16:23,4), vor Dominik Daume (LG Eder, U 18, 16:53,3) und Holger Ponert (Trianhas, M 35, 17:30,6), so der Einlauf über 5000 m bei den Männern. Bei den Frauen erreichte Elisa Köhler (TV Wetter) nach ihrem Sieg beim Vöhler Abendlauf auch in Bottendorf das Ziel als Erste in 18:23,4 Minuten. (zma)