Kaderschützin Johanna Tripp: "Ich will mein Bestes geben"

Ab Freitag, 23. August, steht wieder die Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück im Blickpunkt: Dort werden eine Woche lang die deutschen Meisterschaften ausgetragen.

Mit dabei heimische Kaderschützen wie Johanna Tripp aus Ernsthausen, Tom Barbe aus Goddelsheim oder bei den Herren Jan und Robin Zissel, ebenfalls aus Ernsthausen. „Ich möchte einfach gute Wettkämpfe schießen und damit weiter Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken“, hat sich Robin Zissel vorgenommen.

Robin Zissel vom SV Ernsthausen startet mit dem KK-Gewehr 30 Schuss für seinen Heimatverein und in den Disziplinen Luftgewehr und KK-100 Meter für den Landesverband Rheinland. Für den SV Aumenau will der Ernsthäuser Jan Zissel mit dem Luftgewehr auf Titeljagd gehen. Insgesamt starten etwa 6000 Schützen, von denen 1000 aus Hessen kommen, darunter ein knappes Dutzend aus Waldeck-Frankenberg.

Bei den Juniorinnen I ist die hessische Kaderschützin Johanna Tripp in vier Disziplinen gemeldet: Luftgewehr, KK 3x20, KK 3x40 sowie im KK-Liegendkampf. „Die deutsche Meisterschaft zählt zu den Saisonhöhepunkten. Darauf arbeitet man das ganze Jahr hin. Ich will mein Bestes geben, auch für die Mannschaft“, freut sich Johanna Tripp auf die DM. Zudem sei es der letzte große Wettkampf vor der Europameisterschaft in Italien.

Die 19-Jährige errang erst jüngst mit dem SV Stärklos den Titel bei den Kleinkalibergewehrschützen in der Hessenliga. Der Stärkloser Sieg basierte auf einer kompakten Teamleistung, an der Tripp (579,7 im Schnitt) beteiligt war. Tripp gewann das Spitzenmatch der Nationalschützinnen gegen Jaqueline Becker nach einem Unentschieden (beide 574 Ringe) im letzten Zehnersatz mit 96:93.

Das Geschwisterpaar Patricia und Nicolas Dannler aus Burgwald ist im Wettbewerb Flinte Trapschießen am Samstag und Sonntag gefordert: sie bei den Juniorinnen II und er bei den Herren I.

Vom Schützenverein Willersdorf ist die 14-jährige Schülerin Vivien Bräul mit dem Luftgewehr am Start. Ihre Vereinskameradin Pia Fackiner wird in der Disziplin LG Dreistellung in der Jugend starten. Mit der Jugendmannschaft des SV Ernsthausen startet dann Pia zum zweiten Mal. Ebenfalls zwei mal geht Mika Engel vom SV Ernsthausen ins Rennen. Mit der Mannschaft KK 3x20 und in der Jugendklasse KK-Liegendkampf muss er am 30. August um 11 Uhr KK 3x20 und am gleichen Tag um 16 Uhr KK-Liegendkampf schießen. Das gleiche trifft für seinen Cousin Paul Engel zu, allerdings geht Paul noch zusätzlich mit dem Luftgewehr und in der Dreistellung in den Schießstand. Der frisch gekürte Sportler des Jahres 2018 im Bezirk Frankenberg, Martin Reder vom SV Ernsthausen, muss am 26. August früh aufstehen, denn schon um 9 Uhr startet sein Wettkampf mit dem Luftgewehr in der Herrenklasse III. had/schä/hex