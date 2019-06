DFC Allendorf: Trainer Arnold will mit B-Juniorinnen zurück aufs Großfeld

Allendorf/Eder - Der DFC Allendorf hat mit Karl-Heinz Arnold einen neuen B-Mädchentrainer verpflichtet. Und der Frauenfußball-Verein lädt zum Tag des Mädchen-Fußballs ein.

Arnold übernimmt die U 16 des Frauenfußball-Vereins und möchte die Nachwuchsfußballerinnen schnellstmöglich wieder auf das Großfeld bringen.

In der abgelaufenen Saison spielten die B-Juniorinnen auf dem 9er-Feld und wurden Zweiter in der Kreisliga Marburg. „Wir möchten nach Möglichkeit schon nächstes Jahr in der Verbandsliga auf Großfeld spielen“, so Jugendleiterin Theresa Rampe: „Somit wäre der Sprung zur Damenmannschaft nicht allzu groß“, stellt Rampe fest.

Arnold ist in Allendorf übrigens kein Unbekannter: Bereits von 2003 bis 2011 trainierte er beim DFC die Juniorinnen- und Damenmannschaft. „Wir kennen Karl-Heinz von damals als einen sehr qualifizierten Trainer, der jeder Spielerin noch etwas beibringen kann“, so Rampe.

Arnold selbst freut sich auf die Aufgabe beim DFC. „Ich möchte im Mädchenfußball die Anlaufstelle Nummer eins werden und nach Möglichkeit auch höherklassigen Fußball anbieten“, so Arnold, der vor seiner Zeit beim DFC schon in der Jugend des VfB Marburg und bei der SG Laisa/Berghofen aktiv war.

Auch beim Tag des Mädchenfußballs am Samstag, 8. Juni, wird Arnold vor Ort sein. „Wir bieten nach den Erfolgen der Vorjahre auch in diesem Jahr wieder einen Tag des Mädchenfußballs an“, sagt Theresa Rampe, die mit dem Organisationsteam jedes Jahr eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellt. „Wir werden wieder in Kleingruppen Trainingsformen anbieten und alle fußballbegeisterten Mädels ansprechen“, so die Jugendleiterin, die bereits kräftig Werbung in den Schulen gemacht hat. Beginn des Aktionstages ist Samstag um 15 Uhr im Stadion am Ried in Allendorf. ms