Youtuber Yaya "Sheesh" Blank moderiert ersten E-Sports-Cup in Frankenberg

Frankenberg. Der Moderator für den 1. Sparkassen-E-Sports-Cup in Frankenberg steht fest: Yaya „Sheesh“ Blank. "Ich habe meine Leidenschaft gefunden", sagt der 29-Jährige im Interview.

Bekannt ist der gebürtige Düsseldorfer vor allem durch seinen YouTube-Kanal, auf dem er wöchentlich neue Inhalte zur Videospielreihe Fifa veröffentlicht.

In der Fifa-Szene kennt sich der 29-Jährige durch seine Tätigkeit als Fifa-Experte und Entertainer bestens aus. Wir haben mit „Sheesh“ über das Event am 30. März in Frankenberg, die Entwicklung des E-Sports und seine Rolle auf YouTube gesprochen.

Wie würdest du die Entwicklung des E-Sports beschreiben?

Videospiele haben in den vergangenen 20 Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Demnach ist es logisch, dass – jetzt wo die Technik so weit vorangeschritten ist und jeder in der Lage ist, seine Spielinhalte zu übertragen – die ganze Szene auch an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnt. Videospiele sind von Kind an ein bedeutender Teil vieler Leute im Alltag oder ihrer Freizeitgestaltung; ich persönlich bin damit aufgewachsen. Mit dem technischen Fortschritt hat sich das zu einer relevanten Branche entwickelt.

Warum begeistert E-Sport so viele Menschen?

Da kann man die Parallele zu allen möglichen Wettbewerben ziehen, die übertragen werden. Egal ob das ganz klassisch Fußball, Basketball Handball oder Formel 1 ist, oder Formate wie „Schlag den Raab“ oder „Ninja Warriors“. Es geht um den Wettbewerb und darum, Leuten bei etwas zuzuschauen, in dem sie sehr gut oder die Besten sind. Für Hobbyspieler ist es natürlich ein besonderer Reiz zu gucken, was machen die Profis anders, was machen sie besser und was unterscheidet sie. Es gibt zwei Aspekte, warum Leute da zugucken: erstens zur Unterhaltung, wie bei allen anderen Sportarten oder Wettbewerben, und zweitens wegen des Lerneffekts.

Was ist das Besondere an dem Spiel Fifa?

Fifa hat im Vergleich zu vielen anderen Spielen eine sehr geringe Hürde beim Einstieg, was das Spiel so populär macht. Es ist simpel nachzuvollziehen für Außenstehende, die noch nie in ihrem Leben Fifa gespielt haben, weil es an den klassischen Fußball angelehnt ist. Fifa ist auch einer der wenigen Titel, die man an einer Konsole nebeneinander spielen kann.

Wie bist du zum E-Sportmoderator geworden?

Ich war erst E-Sportler und bin dann auf YouTube gewechselt, beziehungsweise hab das parallel gemacht, und hab mich dann aber vom E-Sport als Spieler verabschiedet und bin in Richtung Content-Kreation gegangen. Die Leidenschaft für YouTube war schon früher da. Es war für mich immer ein besonderer Reiz, das zu verbinden.

Warum YouTube?

Ich finde es spannend, Inhalte zu schaffen, die für Leute interessant sind. Gerade die visuellen Inhalte haben mich schon immer stark interessiert. YouTube hat mich einfach fasziniert. Da habe ich meine Leidenschaft drin gefunden – während meines Studiums. Ich habe gemerkt, dass es Leute gibt, die sich da kreativ ausleben und mit Dingen auseinandersetzen. Das habe ich eine Weile verfolgt und mir gedacht, das würde ich auch gerne machen.

Wie siehst du deine Rolle auf YouTube?

Ich sehe meine Rolle auf YouTube darin, dass ich einerseits meinen Zuschauern helfen möchte und andererseits, dass ich dabei - und mit weiteren Formaten - unterhalte.

Was ist die Herausforderung als E-Sportler?

Man hat als E-Sportler einen extremen Druck. Man muss sich mit den Besten messen, ständig abliefern und sich auf die neuen Versionen eingrooven und hoffen, dass das Spiel einem liegt. Wenn nicht, dann läuft man auch schnell seiner Form hinterher; das kann extrem frustrierend sein. Es ist nicht nur Hobby zum Beruf machen, sondern es ist anstrengend.

Wie siehst du die Entwicklung vom E-Sport bei Bundesligavereinen?

Das Thema ist gerade gestartet. Ich sehe da noch extrem viel Potenzial. Es gibt noch nicht so viele Vereine mit einem festen Team. In der Virtuellen Bundesliga sind zwar so gut wie alle Vereine vertreten, allerdings die meisten auch nur mit Leihspielern. Es ist eine sehr schöne Entwicklung, dass die beiden Welten miteinander verknüpft werden, vor allem weil das bei vielen Fans schon Alltag ist. Es geht in eine gute Richtung, dadurch dass immer mehr Vereine einsteigen.

Warum bezeichnest du dich als Experte?

Ich spiele seit über 20 Jahren Fifa und ich glaube, wenn man sich so intensiv und lange mit einer Sache auseinandersetzt, dann ist man in dem Bereich Experte. Es ist ja auch kein Jobtitel. Ich habe das in meine Biographie geschrieben, um ungefähr zu schreiben, was ich tue.

Worauf freust du dich in Zukunft?

Der Cup in Frankenberg wird mit Sicherheit cool. Da freue ich mich drauf. Es geht voran und es gibt viel, worauf ich mich freue. Ich bin sehr dankbar dafür, mein Hobby zum Beruf zu machen.

Kann man so ein Turnier planen?

Solche Turniere entwickeln sich, da ist es schwierig von vornherein genau abzuschätzen, wie so ein Event ablaufen wird. Es kann sein, dass manche Runden schneller gespielt werden. Es können bei solchen Sachen immer technische Probleme auftreten, die dann das Ganze verzögern. Dementsprechend muss man immer relativ viel improvisieren und das meiste ist schon relativ spontan.

Wirst du in Frankenberg selber zum Controller greifen?

Das hängt vom Ablauf ab. Ich hätte kein Problem damit, wenn es die Zeit zulässt und jemand sagt, dass er gerne gegen mich spielen möchte; dann wäre ich durchaus für die eine oder andere Partie zu haben.