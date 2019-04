E-Sports-Cup: Juventus Turin siegt über Juventus Turin

Frankenberg. Volles Haus beim ersten E-Sports-Cup in Frankenberg: 160 Spieler in 80 Teams absolvierten 256 Spiele. Die Sieger kommen aus Volkmarsen und Bad Arolsen, Veranstalter und Sportkreis hoffen auf eine Wiederholung.

Kaumzu glauben: Aber beim 1. Sparkassen-E-Sports-Cup in Frankenberg standen sich im Finale Juventus Turin und Juventus Turin gegenüber. Cristiano Ronaldo spielte gegen Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic gegen Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini gegen Giorgio Chiellini. Und bei beiden Mannschaften stand der Pole Wojciech Szesny im Tor. Was in der Realität unmöglich ist, funktioniert beim Computerspiel Fifa 2019, das in der Ederberglandhalle gespielt wurde.

Am Ende gab es auch einen Sieger. Der erste Platz ging in den Nordkreis: Der 16-jährige Benjamin Klüh aus Volkmarsen und sein 15 Jahre alter Partner Carl Luis Stracke aus Bad Arolsen siegten im Finale deutlich mit 4:0 gegen die beiden 20-jährigen Maurice Jenny aus Frankenberg und Pascal Sochiera aus Schreufa.

Für die Cupsieger Klüh und Stracke war es erst das zweite gemeinsame E-Sports-Turnier: Bei einem Turnier im November in Kassel hatten sie den sechsten Platz erreicht. Auch diesmal sah es für das Duo nicht gut aus – nach einem 0:2-Rückstand in einem Vorrundenspiel standen sie bereits vor dem Aus, konnten die Partie letztlich aber noch drehen. Für den Turniersieg kassierten sie am Ende satte 1000 Euro.

Die beiden Finalteilnehmer Jenny und Sochiera durften für ihren zweiten Platz zwar „nur“ einen Scheck in Höhe von 600 Euro entgegennehmen, waren mit dem Turnierverlauf und ihrem Abschneiden am Ende trotzdem hochzufrieden. Spannend verlief das Spiel um Platz drei: Der 18-jährige Kevin Arnold und sein Partner Mehrab Momand (17), beide aus Rosenthal, siegten gegen die beiden Cousins Robin Kroh (19) und Jannik Kroh (23) aus dem Oberen Edertal mit 2:1. 400 Euro gab‘s für die Dritten, einen Gutschein über 100 Euro für die Vierten.

80 Teams mit 160 Akteuren aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg waren am Start. Vom Auftakt bis zum Finale wurden insgesamt 256 Spiele ausgetragen – ein Spiel wurde immer auf einer Großleinwand übertragen. Nicht nur die Spieler an den Konsolen standen unter Hochspannung. Auch etliche Freunde, Eltern und Großeltern fieberten am Rand kräftig mit und drückten die Daumen.

Unter den Teilnehmern war auch Nico Mannweiler von der SG Freienhagen/Sachsenhausen. Erst spielte er beim E-Cup mit, dann kickte er mit seiner Mannschaft in der Kreisoberliga Waldeck auf dem grünen Rasen. „Erst E-Sport, dann der echte Fußball. So stellen wir uns das vor“, sagte der Sportkreisvorsitzende Uwe Steuber. „Die Teilnehmer hatten gute Laune, das Turnier hat allen Beteiligten einen Riesenspaß gemacht“, lautete letztlich die Bilanz von Nicole Hilpert von der Event-Management-Firma E-Sport aus Hägglingen in der Schweiz, die das Turnier organisiert hatte.