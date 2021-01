Neun Frankenberger Vereine erreichen das Achtelfinale

Er setzte sich in seinem Einzel knapp durch: Christian Frick von der SG Eder II. Eder hat die Gruppenphase ohne Punktverlust überstanden.

Die Fifa-Zocker aus dem Süden des Sportkreises gehen mit Vorteil in die K.o.-Runde beim E-Soccer-Cup Waldeck-Frankenberg. Von den 16 Achtelfinalisten stellen sie neun und von den drei Gruppensiegern mit der maximalen Punktausbeute zwei.

Frankenberg - Das stärkste Team der Gruppenphase kommt von der JSG Altefeld/Frankenau: Die Konsolen-Spieler um Kapitän Noah Garthe gewannen von zwölf Partien elf, nachdem sie am letzten Spieltag in der Gruppe C den TuS Helsen mit 3:0 bezwangen. 10:2 Erfolge weist die SG Eder II als Rangerster der Gruppe A vor, nur einen Sieg weniger holte die JSG Diemelsee/(Upland als Spitzenteam der Gruppe D.

Gruppe A: Mit dem 2:1 über die Handballer des TV Külte packte Eder II den Gruppensieg in trockene Tücher. „Wir sind schon sehr zufrieden“, sagte Kapitän Thomas Edelbluth. Allerdings habe es auch einige enge Spiele gegeben. So setzte sich gegen Külte sein Teamkollege Christian Frick knapp mit 3:2 gegen den starken Johannes Wachs durch, Daniel Schmaler sicherte mit 4:0 gegen Heinrich Wachs den „Dreier“. „Mein Gegner war richtig gut und wir haben uns ein gutes Spiel geliefert“, blickte Frick auf das Duell zurück.

Kapitän Edelbluth

Überrascht hat Edelbluth der Auftritt seines Teams nicht. „Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben“, sagte er – die SG ist aktuell in ähnlicher Besetzung auch noch im StayathomeAgain-Cup des Hessischen Fußball-Verbands dabei. Wie weit kann’s gehen? „Wenn wir am Ende gewinnen, würden wir uns nicht beschweren.“

Auch die Külter, für die Adrian Kann mit 5:2 gegen Maximilian Bala punktete, haben das Achtelfinale erreicht – als bestes von drei Teams mit je sechs Zählern der Gruppe. Der TSV Frankenau sicherte sich mit dem 3:0 gegen den knapp gescheiterten TuS Bad Arolsen als einer der vier besten Gruppen-Dritten das Weiterkommen.

Gruppe B: Auch in dieser Gruppe erreichten drei Teams (jeweils mit neun Punkten) die K.-o-Runde. Im Topduell brachte die JSG Altefeld der SG Eder I mit 2:1 die erste Turnier-Niederlage bei. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich der TuS Hesperinghausen II gegen den SV Eppe durch. „Jetzt sind wir froh, dass wir das Ziel Achtelfinale erreicht haben. Wir sind mit unserer bisherigen Leistung sehr zufrieden“, schrieb TuS-Kapitän Müller anschließend. Man könne jetzt ganz befreit aufspielen.

Altefeld/Frankenau souverän

Gruppe C: Mit dem 3:0 über den TuS Helsen baute die JSG Altefeld/Frankenau ihre Vorrundenbilanz auf 11:1 Einzelerfolge und zwölf Zähler aus. Lennard Heck (2:0 über Salvatore Vene), Simon Battefeld (9:1 über Tobias Kann) und Tim Bartl (4:0 gegen David Fidanza) setzten sich durch. Die Helser sind mit sechs Punkten als Dritter knapp ausgeschieden. „Natürlich sind wir deshalb ein bisschen bedrückt“, sagte Kapitän Wilhelm Becker, doch an seiner Meinung über das Turnier ändert das nichts: „Wir halten das alle für eine gute Idee.“ Weiter gekommen ist die SG Bad Wildungen/Friedrichstein. Sie holte sich Platz zwei mit dem 3:0 über Hesperinghausen I.

Gruppe D: Die weiße Weste trägt Diemelsee/Upland: In einer engen Begegnung behauptete sich die JSG mit 2:1 gegen den SV Buchenberg. Justin Gerold mit dem 2:1 gegen Xaver Koppe und Julian Kesting, der Daniel Bärenfänger 4:3 besiegte, machten die Punkte klar. Für Buchenberg war das 2:0 von Jan Demmer gegen Bastian Scholz eine Menge wert: Es sicherte dem SVB mit sechs Punkten als Gruppendritter das Achtelfinale. Nummer zwei der Gruppe ist der TV Marienhagen I (2:1 gegen Rennertehausen/Battenfeld II).

Gruppe E: Ebenfalls zu dritt sind die Vertreter der Gruppe E ins Achtelfinale eingezogen. Als Rangerster schaffte der TSV Strothe dank des 2:1 im Duell der führenden Teams über den Tabellenzweiten SV Reddighausen den Sprung. „Das war schon sehr, sehr ausgeglichen“, meinte Strothes Kapitän Lee Hartmann, der seine Partie gegen Richard Bergener mit Golden Goal (nach 2:2) für sich entschied. Am Ende verdient, fand er, „ich hatte schon mehr Ballbesitz.“ Als Dritter kam der TSV Dodenau weiter, der BG Korbach mit 2:1 besiegte. Im entscheidenden Kick zog Eduard Skok mit 2:3 gegen Tristan Born den Kürzeren, nachdem zuvor Mert Birinci mit 3:0 gegen Nico Amhäuser für die Kreisstädter gepunktet hatte.

Gruppe F: Der TSV Rosenthal sicherte sich mit dem deutlichen 3:0 bei den tapferen Konsolen-Junioren der JSG Hansestadt Korbach den ersten Platz. Als punktgleicher Zweiter ist die JSG Gemünden weiter, die im alles entscheidenden Match die SG Sachsenhausen mit 3:0 aus dem Rennen warf. Pech hatte bei den Waldeckern Eugen Ruf, der sich erst nach Golden Goal mit 3:4 Finn Grosch beugen musste.

Das Achtelfinale

Die Paarungen: JSG Diemelsee/Upland - TV Marienhagen I; TuS Hesperinghausen II - JSG Gemünden; JSG Altefeld/Frankenau - TSV Dodenau, TSV Rosenthal - TV Külte; TSV Strothe -SV Buchenberg; SG Eder Frankenberg I - TSV Frankenau,; JSG Altefeld - SV Reddighausen, SG Eder Frankenberg II - SG Bad Wildungen/Friedrichstein. (Gerhard Menkel)