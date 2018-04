Ederbergland tritt zum Nordhessen-Derby in Lohfelden an

Fußball-Hessenligist FCE hofft auf Punkte

+ © Foto: W. Hartmann In Lohfelden erwartet den FC Ederbergland wieder eine kampfbetonte Partie: Unser Bild zeigt ein Kopfballduell mit dem Lohfeldener Lukas Iksal (rechts) gegen Ingo Miß (Mitte) und Manuel Todt vom FC Ederbergland. © Foto: W. Hartmann

Battenberg. Beim FSC Lohfelden muss der FC Ederbergland am Dienstag, 19.30 Uhr, in der Fußball-Hessenliga antreten. Tabellarisch liegen beide Vereine dicht nebeneinander. Der Sieger ist in Sachen Klassenerhalt im Grunde durch.