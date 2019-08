Ederberglands Trainer Trevisi: Müssen Fehler abstellen

Die Innenverteidigung ist Sorgenkind beim FC Ederbergland: Wieder einsatzbereit ist Marco Kovacevic (links), hier in der vergangenen Saison mit Torwart Philipp Hartmann gegen Daisuke Fukuhara von Ginsheim.

Allendorf. Mit einem Heimspiel am Samstag gegen den SSV Langenaubach setzt der FC Ederbergland die Verbandsligasaison fort.

Da hatte sich der FC Ederbergland den Saisonstart sicherlich ganz anders vorgestellt. Nach dem Auftaktsieg gegen Marburg setzte es zwei Niederlagen und ein Remis, dazu kommt die Pokalniederlage gegen den SC Willingen. Gegen den SSV Langenaubach am Samstag (15.30 Uhr, Allendorf) ist ein Sieg schon fast Pflicht, soll der Kontakt zur Tabellenspitze nicht schon früh verloren gehen.

Eine Niederlage gegen den derzeitigen Tabellendritten, der sieben Punkte gesammelt hat, würde den Rückstand zur Tabellenspitze auf schon acht Punkte anwachsen lassen. Der FCE hatte zuletzt mit personellen Problemen zu kämpfen. Da aber mit Michael Möllmann und Marco Kovacevic zwei potenzielle Innenverteidiger wieder dabei sind und die gesperrten Steven Preuß (fehlt nur noch gegen den SSV) sowie Fabian Mohr (muss noch drei Spiele pausieren) ersetzen können, ist die Hoffnung von Ederberglands Trainer Stefan Trevisi auf mehr Stabilität im Spiel durchaus berechtigt.

Dass es Zählbares geben muss, weiß auch der Coach: „Punkte müssen herbei, und zwar schnell.“ Die Niederlage zuletzt in Schwanheim nimmt Trevisi auch auf die eigene Kappe. „Wegen der personellen Situation habe ich in Schwanheim ein 4-4-2 spielen lassen. Das hat nicht geklappt und ich habe zu spät reagiert. In Zukunft reagiere ich da schneller.“

Besonders die Defensivarbeit scheint für Trevisi verbesserungswürdig: „Es muss wieder mehr Kompaktheit in die Mannschaft. Das haben wir geübt. Außerdem müssen wir die Fehler im Spielaufbau abstellen, die zuletzt zu Kontern und zu Gegentoren führten.“

Möllmann soll von Beginn an auflaufen und wohl auch Kovacevic. Neben den beiden gesperrten Spielern wird noch Maxim Zich fehlen (Urlaub). Der Einsatz von Lamin Kamara ist zudem stark gefährdet. Er absolvierte wegen einer Knöchelverletzung nur ein leichtes Lauftraining. „Kann er nicht spielen, wird wohl Burak Yavuz auflaufen. Er hat seine Sache zuletzt gut gemacht“, erklärt der Trainer.