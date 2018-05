Ederjünger erzielen neue  Bestmarke im Qualifikationswettkampf

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Senioren

+ © Foto: W. Hoffmann Die „Ederjünger“ der LG Eder: (von links) Thorsten Kramer, Wilhelm Hofmann, Mathias Schute, Gerrit Engelbach, Ulrich Theunißen, Robert Ingenbleek, Ulrich Löcher, Ingo Specht, Jens Simon, Michael Triebstein und Andreas Linnemann. © Foto: W. Hoffmann

Allendorf/Eder. Das M 50-Team der LG Eder erreichte am vergangenen Sonntag in Allendorf/Eder bei einem Qualifikationswettkampf für die Deutsche Meisterschaft im Team der Senioren (DAMM) starke 10 191 Punkte und sollte sich damit für das Finale am 22. September in Baunatal qualifiziert haben.