Einfallsloser FC Ederbergland unterliegt in Breidenbach mit 0:3

Breidenbach. Nach einer 0:3-Niederlage in Breidenbach hat der FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga Mitte den Sprung in das obere Tabellendrittel verpasst.

Zwei Tage nach dem überzeugenden 5:0-Sieg über Pohlheim kassierte der FCE ein 0:3 (0:2) beim FV Breidenbach und bleibt damit im grauen Mittelfeld.

Waren nur zwei Tage Pause zu wenig? Trainer Stefan Trevisi deutete es zumindest an. „Die Kompaktheit der Breidenbacher erforderte tiefe Laufwege, die wir heute nicht gezeigt haben.“ Der FCE-Coach hatte umbauen müssen, da mit Jan Dreher (Urlaub), Lamin Kamara (Fußprellung) und Simon Mitze (Bänderdehnung im Knöchel) gleich drei Akteure fehlten. So kam erneut Jan Runzheimer hinten links zu seinem nächsten Verbandsliga-Einsatz.

Beide Mannschaften standen kompakt in der Defensive, sodass unter den 190 Zuschauern beinahe Langeweile einkehrte. Etwas Leben kam in die Bude, als Fabian Mohr (18.) einen von Sandro Noriega abgegebenen Schuss unhaltbar ins eigene Tor abfälschte. Einen Pfostenschuss des Breidenbachers Felix Baum (35.) und einer des FCE-Außenstürmers Burak Yavuz (39.) bedeuteten fast auch schon die Höhepunkte der ersten 45 Minuten. Zumindest bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte: Der Ex-Ederbergländer Marius Kamm setzte Felix Baum in Szene, der sich das 2:0 nicht entgehen ließ.

Trevisi reagierte und brachte nach der Pause Valon Ademi für Biesenthal. Sofort kam Schwung in die Angriffsaktionen der Gäste. Der Anschlusstreffer lag in der Luft. So wurde Maxim Zich (57.) nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt, was der Unparteiische aber trotz Protesten nicht ahndete. Zich musste nach dieser Attacke verletzt das Feld verlassen. Vier Minuten später setzte Ingo Miß freistehend einen Kopfball nur knapp über das Tor.

Ansonsten aber gelang es den Gastgebern, die Ederbergländer vom eigenen Tor fernzuhalten. Breidenbach stand weiter kompakt, dem FCE fiel nichts ein. Den Breidenbacher Heimsieg stellte Torjäger Felix Baum nach 68 Minuten mit seinem zweiten Tor sicher.