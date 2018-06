Emma Scholl holt drei Mal Gold bei Hessenmeisterschaft

Darmstadt. Der Waldeck-Frankenberger Nachwuchs hat bei den hessischen Leichtathletikmeisterschaften der U 16 (M/W 15/14) eine starke Leistung gezeigt. Neun Medaillen wurden errungen. Drei Gold- und eine Bronzemedaille sicherte sich Emma Scholl (TSV Frankenberg), die damit zu den erfolgreichsten Athletinnen zählte.

Die in Oberholzhausen wohnende Schülerin zählte im Vorfeld im Kugelstoßen und Diskuswerfen zu den Favoritinnen. Dieser Rolle wurde sie auch gerecht. Allerdings entwickelte sich das Diskuswerfen zu einem Zweikampf mit ihrer Vereinskameradin Malia Siegfried, die den Wettkampf mit einer neuen persönlichen Bestmarke von 30,24 Metern eröffnete und die Konkurrenz geschockt hatte.

Erst im vierten Durchgang konnte Emma mit 30,37 Metern knapp die Führung übernehmen. Im fünften Durchgang sicherte sie sich mit 32,01 Metern doch noch souverän den Sieg vor Malia, die mit ihrer Silbermedaille den bisher größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere feierte.

Auch im Kugelstoßen zeigte Emma Nervenstärke: Als Zweite der Meldeliste steigerte sie ihre persönliche Bestmarke im fünften Versuch um 96 Zentimeter auf sehr starke 11,55 Meter und hatte damit die beiden Mitfavoritinnen Svenja Steingens (Bensheim, 11,12) und Nele Huth (Frankfurt, 11,02) noch deutlich distanziert. Malia Siegfried belegte mit 10,11 Metern Rang fünf.

Beflügelt durch die Erfolge des Vortages stieg Emma Scholl am Sonntag als Elfte der Meldeliste in den Hochsprung ein – und schaffte eine Sensation. Ihre Bestmarke von 1,49 Metern meisterte sie im zweiten, 1,53 Meter im dritten Versuch. Nachdem sie dann 1,57 Meter im ersten Versuch übersprungen hatte, war der dritte Titel bei den Meisterschaften perfekt.

Mit ihrer Bestmarke von 5,21 Metern hatte sich die Mehrkämpferin auch beim Weitsprung eine gute Platzierung ausgerechnet. Mit 5,19 Metern holte sie am Ende Bronze, vier Zentimeter hinter Rang zwei.

Im Kugelstoßen der Altersklasse M 15 verbesserte Marius Karges seine Bestmarke um 52 Zentimeter auf starke 15,67 Meter und hatte damit den Wettbewerb souverän gewonnen. Das Diskuswerfen entwickelte sich für ihn aber wieder zu einer Zitterpartie. Nach zwei ungültigen Versuchen absolvierte er im dritten Durchgang einen Sicherheitswurf, der mit 44,48 Metern gemessen wurde und ihm bereits den Titel gebracht hatte. Die nächsten drei Würfe wurden wieder ungültig gewertet. Mit leichten Rückenbeschwerden ging seine Vereinskameradin Sarah Mogk in die Wettkämpfe. Nachdem sie am ersten Wettkampftag im Kugelstoßen (11,21 Meter) und im Diskuswerfen (28,88 Meter) als vierte jeweils nur knapp an Bronze vorbeischrammte, sicherte sie sich am Sonntag beim Speerwerfen mit 32,85 Metern die erhoffte Silbermedaille.

Celina-Sophie Hüll (TSV Twiste) sorgte im Dreisprung der W 15 mit 9,01 Metern für die dritte Waldeck-Frankenberger Silbermedaille. (zma)

Weitere Ergebnisse - M 14: Elias Koch (LG Eder) 800 m: 9.- 2:23,25, W 14:Louisa Martin (LG Eder) 800 m: 13.- 2:31,16. (zma)