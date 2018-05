FC Ederbergland geht nun gelassen ins "Endspiel" in Vellmar

Fußball-Hessenligist hat viel erreicht

+ © Wilfried Hartmann Stürmen sie am Samstag gemeinsam: gegen Manuel Todt (Mitte) brennt nach seinem Tor gegen Ginsheim auf einen Einsatz neben Ernes Hidic (hier beide im mit 1:0 gewonnenen Hinspiel gegen Vellmars Christian Brinkmann). © Wilfried Hartmann

Vellmar/Battenberg. Tiefes Durchatmen beim Fußball-Hessenligisten FC Ederbergland. Bevor die drei letzten Spieltage anstehen, hat der FCE den Ligaverbleib in der Tasche. So kann man dem befürchteten „Endspiel“ in Vellmar, das am Samstag um 15 Uhr angepfiffen wird, gelassen entgegensehen.