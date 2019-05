"Endspiel" für TSV Röddenau im Kampf um den Klassenerhalt

Fußball-Kreisoberligist erwartet am Sonntag FSV Cappel

+ © Kaliske Voller Einsatz: Der TSV Röddenau, hier vertreten durch Tobias Grebe, wird am Sonntag alles geben, um einen Sieg gegen Cappel einzufahren. © Kaliske

Frankenberg - Endspurt für den TSV Röddenau in der Fußball-Kreisoberliga. Das letzte Spiel in dieser Runde bestreitet der TSV am Sonntag ab 15 Uhr zuhause gegen den Mitbewerber um den Relegationsplatz, den FSV Cappel.