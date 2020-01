Erlesenes  Turnierfeld beim traditionellen Hallenkick in Gemünden

Gemünden. Ab Freitag, 3. Januar, steht Gemünden wieder im Blickpunkt der Hallenfußballfans. Denn schon traditionell richtet der TSV Gemünden den Spar- und Kreditbank-Cup zum Jahresbeginn aus.

Prominenter Gast in diesem Jahr ist bei den Senioren der frühere Nationaltorwart Eike Immel. Er coacht Eintracht Stadtallendorf II.

Bei der achten Auflage dieses großen Hallenfußballturnieres in der Sport- und Kulturhalle sind 34 Mannschaften am Start.

Die teilnehmenden Vereine kommen aus den Kreisen Biedenkopf, Frankenberg, Marburg und Schwalm-Eder. Dieser Hallenkick gehört somit zu den größten im Sportkreis Frankenberg und darüber hinaus. Auftakt ist am Freitag, 3. Januar, mit den Altherren. Am Samstag, 4. Januar, steigt ein Freizeitturnier. Weiterer Höhepunkt am Sonntag, 5. Januar, sind die Seniorenturniere.

Altherren-Turniere

Besonders die Altherren-Turniere am Freitag ab 16 Uhr (Turnier 1) und ab 18.45 Uhr (Turnier 2) sind mit einem erlesenen Teilnehmerfeld bestückt, so Dirk Rief vom Ausrichter, und versprechen deshalb interessante und spannende Begegnungen, auch mit vielen ehemaligen höherklassigen Spielern.

Mit dem TSV Frankenau und dem VfL Neustadt sind auch die Turniersieger aus dem Jahr zuvor dabei.

Turnier 1; Gruppe 1: TSV Gemünden I, SV Willersdorf, SG Bunstruth/Haina, TSV Moischeid; - Gruppe 2: TSV Gemünden II, TSV Frankenau, SG Rosenthal/Roda, TSV Wohratal.

Turnier 2; Gruppe 3: TSV Mengsberg, SG Ohmtal, SG Eder, SG Cappel/Borts-Ronhausen, SG Niederklein-Langenstein. - Gruppe 4: SG Niederwald/Kirchhain, VfL Neustadt, TSV Eintracht Stadtallendorf, SG Neuental/Jesberg, VfL Biedenkopf.

Senioren-Turniere

Auch hier kann es zur Titelverteidigung in beiden Turnieren kommen, denn die Turniersieger aus dem vergangenen Jahr, SG Lahnfels II und TSV Wohratal, haben wieder gemeldet. Das Turnier 1 der Senioren startet am Sonntag um 10.30 Uhr. Um 14.15 Uhr beginnt die erste Begegnung des Turnieres 2. Beim Team von Eintracht Stadtallendorf steht hier Eike Immel an der Seitenlinie.

Gespielt wird bei den Altherren und Senioren auf Kleinfeldtore, was attraktiven Hallenfußball verspricht.

Turnier 1; Gruppe 1: SG Neukirchen/Sachsenberg, TSV Gemünden II, SG Lahnfels II, TSV Erksdorf II; - Gruppe 2: SG Neuental/Jesberg II, SG Haina/Bunstruth II, TSV Mengsberg II, TSV Kirchhain II.

Turnier 2; Gruppe 3: TSV Gemünden, SG Niederklein/Schweinsberg, SG Rosenthal/Roda, SG Laisa/Berghofen; - Gruppe 4: SG Bunstruth/Haina, TSV Eintracht Stadtallendorf II, SG Eder, TSV Wohratal. had