Erneut keine Fußballspiele in Frankenberger Kreisligen

Frankenberg. Frostiges Wetter lässt die Lust auf Ballsport vergehen. Im Fußballkreis Frankenberg wurden alle für das Wochenende geplanten Spiele von der A- bis zur C-Liga abgesagt.

„Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, wenn bei dem Wetter die Spieler auf den Platz müssen“, ist Rudolf Matter, dem stellvertretendem Kreisfußballwart, das Verletzungsrisiko zu groß.

Neu angesetzt wurden die Spiele unter der Woche im April und Mai. Ostern ist das Programm mit Spielen an Gründonnerstag und Ostermontag schon voll, den Samstag möchte Matter nach Möglichkeit freihalten. Er hofft darauf, dass in einer Woche endlich der Startschuss nach der Winterpause fallen wird. „Das Wetter soll dann ja besser werden, sagt der Wetterbericht“, so Matter.

Absage auch in Waldeck

Im Fußballkreis Waldeck wird am kommenden Wochenende kein Ligafußball gespielt. Kreisfußballwart Peter Bauschmann hat in allen Klassen auf Kreisebene die Spiele abgesetzt.

Rubriklistenbild: © Archiv