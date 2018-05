Favoritin Wiebusch gewinnt die schwerste Dressurprüfung in Vöhl

Hochkarätiger Reitsport am Maifeiertag

+ © Foto: Bauschmann In der Dressurprüfung der Klasse S** dabei: Silke Metzger (RFV Rosenthal-Willershausen) auf Dreamy. © Foto: Bauschmann

Vöhl. In der letzten Prüfung des Dressurevents beim dreitägigen Turnier in Vöhl gab es den erwarteten Favoritensieg. Die aktuelle Nummer sieben der deutschen Dressurrangliste, Marion Wiebusch (RFV Massener Heide), hatte in der internationalen Dressurprüfung der Klasse S** ihren erfahrenen, 15-jährigen Hannoveraner Wallach Renoir Marte’n gesattelt und gewann souverän mit 821,5 Punkten die Siegerschleife.