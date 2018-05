FC Ederbergland  dreht das Spiel und siegt 4:3 bei Borussia Fulda

Fulda. In der Fußball-Hessenliga hat der FC Ederbergland zum Saisonabschluss mit 4:3 (4:2) beim SC Borussia Fulda gewonnen. Am Ende des Spiels musste die Polizei eingreifen und auch ein Krankenwagen war vor Ort, nachdem die Borussen-Fans Pyrotechnik zum Einsatz gebracht hatten.

Nur drei Minuten dauerte es, bis die Borussia in Führung ging. Daniel Kornagel dribbelte zur Grundlinie und flankte flach in die Mitte, dort grätschte Ederberglands Marco Kovacevic den Ball ins eigene Tor.

Danach drehte sich das Spiel und Ederbergland kam besser in der Partie. Nur eine Viertelstunde dauerte es, bis der Ausgleich fiel: Markus Göger grätschte am Ball vorbei, Ederberglands Serkan Erdem war allein durch und schob lässig ein. Zehn Minuten später führte der FCE: Dennis Meyer flankte auf Ingo Miß, der per Kopf die Führung erzielte. Im direkten Anschluss erzielte Erdem dann sein zweites Tor nach einem starken Solo auf der linken Seite. Wolfgang Klaus erhöhte, bevor sich die Gastgeber wieder fingen. Benjamin Fuß legte den Ball flach in die Mitte, dort stocherte Marcel Mosch den Ball ins Tor.

„In der Anfangsphase lagen wir zu recht hinten, haben dann die Partie aber wie aus dem Nichts gedreht“, sagte Ederberglands Trainer Vladimir Kovacevic.

Nach der Pause war Fulda die spielbestimmende Mannschaft. Rund zehn Minuten vor Schluss konnten sie noch den Anschlusstreffer erzielen. Branimir Velic traf nach eine Ecke von Leon Pomnitz mit dem Kopf.

Tore: 1:0 Marco Kovacevic (3., Eigentor), 1:1 Serkan Erdem (14.), 1:2 Ingo Miß (26.), 1:3 Serkan Erdem (29.), 1:4 Wolfgang Kraus (37.), 2:4 Marcel Mosch (39.), 3:4 Branimir Velic (78.) Zuschauer: 400.

Tore: 1:0 Marco Kovacevic (3., Eigentor), 1:1 Serkan Erdem (14.), 1:2 Ingo Miß (26.), 1:3 Serkan Erdem (29.), 1:4 Wolfgang Kraus (37.), 2:4 Marcel Mosch (39.), 3:4 Branimir Velic (78.) Zuschauer: 400.

Von Ralph Görlich