FC Ederbergland erwartet FV Biebrich im Battenberger Entenpark

Zweites Heimspiel für Fußball-Verbandsligist

+ © Foto: Wilfried Hartmann Ein Zugang aus der eigenen Jugend ist der Ede rbergländer Burak Yavuz (rechts), hier beim Saisonauftakt gegen den Marburger Torwart Lorenz Purbs. © Foto: Wilfried Hartmann

Spieltag Nummer zwei steht für den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga an: Am Sonntag, 15 Uhr im Battenberger Entenpark, kommt mit den hochgehandelten Kickern des FV Biebrich 02 der Tabellensechste des Vorjahres.