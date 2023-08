FC Ederbergland vor Heimpremiere gegen Aufsteiger TSG Wieseck

Von: Wilfried Hartmann

Felix Nolte (weiß), der sich gegen die Wallufer Nico Hernandes Quesada (links) und Marvin Esser durchsetzt, fehlt dem FCE am Samstag. © Wilfried Hartmann

Am zweiten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Mitte feiert der FC Ederbergland seine Heimpremiere gegen Aufsteiger Wieseck.

Allendorf/Eder – Es war schon ein herber Schlag, den sich der FC Ederbergland zum Start der Saison der Fußball-Verbandsliga in Walluf einfing. Lautstark faltete Trainer Steffen Schäfer seine Kicker nach der 1:2-Niederlage zusammen, auch in der Hoffnung, dass morgen (14 Uhr) bei der Saison-Heimpremiere in Allendorf gegen Aufsteiger TSG Wieseck Wiedergutmachung praktiziert wird.

Die Mannschaft

Wie hat die Mannschaft die Trainerschelte aufgenommen? Schäfer und sein Kollege Clemens Drescher haben sich besonders am Montag den ein oder anderen Spieler zur Seite genommen und ihre persönliche Kritik angebracht. Schäfer: „Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch. Das haben wir in den Tagen nach dem Spiel erlebt. Eine tolle Eigenschaft.“ Auch Kapitän Simon Mitze ist sich sicher, dass die lautstarke Kritik gerechtfertigt war: „Die Ansprache hat zur zweiten Halbzeit gepasst. Keiner hat da rausgeragt. Wir haben keinen Fußball mehr gespielt. Der Ball wurde nur noch nach vorn gebracht ohne unser Spiel aufzubauen. Die Kritik ist angekommen und wir werden mit dem Gefühl gegen Wieseck ins Spiel gehen, dass uns das so nicht noch mal passiert.“

Eigene Fehler?

„Selbstverständlich hinterfragen wir uns ständig“, erklärt Schäfer. Zum Beispiel bei der Aufstellung. „Wir behalten unsere eigenen Vorgaben, die Mannschaft nach Trainingsleistung und Beteiligung aufzustellen. Für uns war auch die Aufstellung klar. Auf der linken Außenverteidiger-Position war es einen Fifty-fifty-Entscheidung zwischen Jan Runzheimer und Kemal Celik. Wir haben uns für „Runzi“ entschieden, weil er körperlich besser zu seinem Gegenspieler Bellin passt und zudem in der vergangenen Saison mit Biedenkopf zweimal gegen ihn gespielt hat. Vielleicht hätten wir im Angriff früher wechseln sollen.“

Die Vorbereitung

Das Trainerteam war enttäuscht, dass sich der Kader intensiv auf Walluf vorbereitet hatte, dann aber nicht die Vorgaben umsetzte. Schäfer: „Wir reden zwei Wochen über den Untergrund in Walluf. Aber anstatt sich mit dem Platz vertraut zu machen, gab es Ohrschnippen. Auch der Verzicht auf zu viele Dribblings wurde vergessen.“

Gegen Wieseck gilt es „nicht offen wie eine Scheune nach vorn zu rennen. Dazu ist der Gegner technisch zu stark im Umschaltspiel. Entsprechend haben wir diese Woche Spielformen im Training angebracht und erwarten natürlich, dass diese umgesetzt werden.“ Auf jeden Fall soll die Linie - erst einmal gefunden - nicht wieder verloren gehen. Schäfer: „Ein bisschen stehen wir schon unter Zugzwang.“

Das Personal

Fehlen werden Felix Nolte (Gelb-Rot-Sperre) und Benedikt Schneider (verletzt). Wieder mit von der Partie sind Valon Ademi (kommt aus dem Urlaub), Moritz Graw nach seinem Bänderanriss im Knöchel und Jonathan Garmarca nach einer Krankheit. Schäfer „Die Bank ist voll bis zum Anschlag.“ Wieseck hat die Saisoneröffnung gegen den Titelfavoriten Zeilsheim 1:3 verloren. „Aufpassen müssen wir auf Piergiorgio Zucca, der die Fäden im Wiesecker Spiel spinnt.“