FC Ederbergland hofft auf Bonuspunkte in Waldgirmes

Nur die Ruhe: FCE-Keeper Philipp Hartmann. Hält er gut in Waldgirmes, steigen die Chancen des Teams.

Battenberg. Vom ersten Saisonsieg beflügelt tritt Fußball-Hessenligist FC Ederbergland am Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) beim SC Waldgirmes an.

„Da müssen wir ein ganz dickes Brett bohren“, ist sich Trainer Vladimir Kovacevic sicher. Der SCW gilt als potenziell erster Verfolger der „großen Vier“ aus Gießen, Fulda, Kassel und Alzenau. Seine Möglichkeiten deutete der Rangfünfte bei der knappen 0:1-Niederlage beim Liga-Primus FC Gießen an.

Kovacevic, der Waldgirmes‘ Trainer Daniel Bulut als einen der besten seiner Zunft in der Hessenliga sieht, hat folglich großen Respekt vor dem kommenden Gegner. „Natürlich ist an einem guten Tag alles machbar. Aber Waldgirmes hat sich nur punktuell ergänzt in der Sommerpause. Das Team ist eingespielt und braucht entsprechend nicht die Eingewöhnungszeit wie andere Mannschaften“, sagt er.

Zeitweilig gerät der FCE-Trainer regelrecht ins Schwärmen: „Spieltechnisch sind sie ganz weit oben. Funktioniert es mal nicht, haben sie hervorragende Einzelspieler, die auch mal allein was reißen.“ Es geht also nichts für den FCE? „Wir müssen unser Ding machen. Es ist in jedem Spiel das Gleiche: Lauf- und Kampfbereitschaft muss da sein. Ohne diese Indikatoren wird es keine Torchance geben“, sagt Kovacevic.

Die bisher personell gebeutelte, aber dennoch stabile Defensivformation wird um Marco Kovacevic erweitert, der seine Gelb-Rot-Sperre in Flieden abgesessen hat.

Gut für die Gäste: Mit Daniel Gora, Robin Wissemann und Dennis Meyer stehen wieder mehr Spieler zur Auswahl, die schon zahlreiche Hessenligaspiele bestritten haben.

„Ich weiß, dass drei Punkte am Sonntag gegen Neu-Isenburg wichtiger wären. Aber in Waldgirmes gibt es Bonuspunkte und nur mit Bonuspunkten schafft man den Klassenerhalt“, sagt Kovacevic.