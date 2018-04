FC Ederbergland II besiegt Biedenkopf 4:0 - Keine Tore in Röddenau

Allendorf. Verdient mit 4:0 hat der FC Ederbergland II sein Nachholspiel gegen den VfL Biedenkopf gewonnen. Die Efendic-Elf bleibt damit Sechster der Gruppenliga, die Hinterländer Viertletzter. Der TSV Röddenau und VfB Wetter trennten sich torlos.

Verlassen konnte sich die Heimelf auf Torjäger Manuel Todt, der nach 17 Minuten die erste Chance zur Führung nutzte. Glück hatte die Heimelf kurz vor der Pause, als die Gäste zum ersten und einzigen Mal vor dem Tor von Dominik Gerbracht auftauchten. Allerdings vergab Osman Özdemir freistehend aus acht Metern recht kläglich.

Nach dem Seitenwechsel spielte der FCE II weiter nach vorne und Carlos Arsenio hatte die nächste Chance. Nach einem Fehler in der Abwehr tauchte der Offensivspieler frei vor dem Torwart auf, bekam aber den Ball nicht an diesem vorbei. Der VfL brachte aus dem Spiel heraus weiter keine Torchancen zustande, wurde aber nach Standards gefährlich. Felix Michel kam zwei Mal nach einer Ecke zum Abschluss, beide Male verpasste er das Tor aber knapp. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Manuel Neuschäfer seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Gegen seinen Schuss aus 20 Metern war Torwart Fabian Losert ohne Abwehrchance (74.).

In der Schlussphase baute dann Ederbergland das Ergebnis noch einmal aus. Nach starker Vorarbeit von Alexander Jung über den linken Flügel legte Jan Luca Müller vor dem Tor für Robin Bögel quer und dieser musste nur noch einschieben – 3:0 (89.). Nur eine Minute später legte Bögel für den völlig frei stehenden Todt auf, und der Torjäger setzte den Schlusspunkt unter die Partie.

Röddenau - Wetter 0:0.

„Was wollen die denn in der Verbandsliga?“ unkten zwei Rentner am Spielfeldrand. Gemeint waren die Fußballer des VfB Wetter, die als Tabellenzweiter der Gruppenliga nichts zu verschenken hatten gestern in Röddenau. Der dortige TSV spielt bald hingegen eine Klasse tiefer. Im Nachholspiel am Abend an der Eder sah man diesen Unterschied nicht. Es endete 0:0. Das lag zum einen an einer engagierten Heimelf, die den Gegner forsch attackierte und die nur ganz selten nicht Schritt halten konnte. Zum anderen lag es an einer ideenlosen Wetteraner Elf, die wohl nicht viele schlechtere Spiele diese Saison absolviert hat. (mp/schä)