FC Ederbergland kassiert nach groben Schnitzern 2:3-Niederlage gegen Biebrich

Battenberg - Erste Niederlage in der neuen Saison für den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga. 2:3 (1:2) unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Trevisi gegen den FV Biebrich 02.

Auch ein spätes Anrennen mit einigen Torchancen verhinderte die Niederlage nicht.

Dass ein Tor einem Spiel guttun kann, wird Trevisi nach dieser Partie sicher nicht unterschreiben. Nach nur 49 Sekunden jubelten die FCE-Anhänger, als auf Vorarbeit von Maxim Zich Manuel Todt per Flachschuss zum 1:0 traf. Auch als ein Freistoß von Lukas Guntermann am Gästetor nur knapp vorbei strich (6.), war die Ederbergländer Fußballwelt noch in Ordnung. Dann aber kam Biebrich immer besser in die Partie, während beim FCE das Aufbauspiel komplett aus den Fugen geriet und im Spiel nach hinten katastrophale Fehler unterliefen.

Große Freude am Spiel hatte Mika Hönig von den Gästen, da er auf der rechten Angriffsseite nahezu ohne Gegenwehr agieren konnte. Der linke FCE-Verteidiger Jan Runzheimer schien – auch weil Unterstützung fehlte – überfordert. So auch in der 13. Minute, als er einen Diagonalball unterlief, in seinem Rücken Hönig das Leder aufnahm und Nils Schneider im FCE-Tor keine Chance ließ.

Der FCE war komplett von der Rolle, was in zahlreichen Abspielfehlern mündete. Selbst Torwart Nils Schneider ließ sich anstecken, als er einen Schuss nur abklatschte und Necmi Gür zum 2:1 nur noch einschieben brauchte (27.). Trevisi reagierte ob der schwachen linken Seite, nahm Runzheimer und Guntermann vom Feld. Jan Dreher rückte nach links hinten und Maxim Zich wurde eine Station weiter vorn eingesetzt.

Nachdem Biesenthal (49.) das Tor knapp verpasst hatte, nahm sich auf der Gegenseite Claudius Ebert ein Herz (54.). Gegen seinen Distanzschuss tauchte Schneider zu spät ab und es stand 1:3. Die Gastgeber kamen nun über den Kampf. Zich traf mit einem sehenswerten Außenriss-Schuss nur den Querbalken (57.). Erneut war es Zich, der mit einem Gewaltschuss Biebrichs Torwart Steve Wagner prüfte (78.). Der lenkte den Ball auf die rechte FCE-Angriffsseite, wo Todt sofort flankte und Daniel Gora zum Anschluss einköpfte.

Ein Abseitstor in der Nachspielzeit und eine Riesenchance von Zich – er scheiterte erneut am Torwart – reichten nicht mehr, um den erhofften Punkt noch einzufahren.