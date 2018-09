FC Ederbergland macht hinten Fehler und trifft vorne nicht

War an diesem Nachmittag nicht zu überwinden: der Friedberger Torwart Vladan Grbovic (links), hier gegen Ederberglands Stürmer Daniel Gora.

Friedberg. Hinten mau und vorne Flaute – das ist das Fazit, welches der FC Ederbergland nach seinem Samstagausflug nach Friedberg ziehen muss.

Im fünften Saisonspiel kassierte der heimische Hessenligist am Samstag mit 0:4 (0:2) bei Aufsteiger Türk Gücü Friedberg die vierte Niederlage. Für die Gastgeber war es der erste Saisonsieg.

Dabei hätte die Begegnung auf dem Rasenplatz im Friedberger Ortsteil Rossbach durchaus auch 4:4 oder 5:5 enden können, denn der FCE hatte etliche Möglichkeiten. Nur mit der Verwertung der Chancen haperte es doch gewaltig. So musste FCE-Coach Vladimir Kovacevic nach Spielschluss ernüchtert feststellen: „Wenn man hinten solche Böcke schießt und vorne seine guten Chancen versiebt, dann spielt man wie ein Absteiger.“

Kovacevic hatte sein Team mit einer 4:1-4:1-Taktik aufs Feld geschickt, da Jan Dreher verletzt ausfiel, rückte Michael Möllmann zurück in die Abwehrreihe und Christoph Völker war als Sechser zunächst allein gefordert. Die Partie begann mit einer klasse Doppelchance für die Gäste in der sechsten Minute: Ernes Hidic Kopfball ging an die Latte und auch Neuzugang Valon Ademi vergab.

In der 18. Minute dann die Führung für die Gastgeber: Younes Bahssou nutzte einen Schnitzer in der FCE-Abwehr zur Führung. Und der Friedberger Stürmer legte in der 33. Minute gleich das 2:0 nach, als er allein vor Philipp Hartmann dem FCE-Keeper keine Chance ließ. Der FCE-Torwart selbst verhinderte mit weiteren Paraden einen noch höheren Rückstand.

Nach der Pause wechselte Coach Kovacevic auf eine 4-4-2-Formation. Robin Wissemann spielte nun als zweite Spitze neben Daniel Gora, und Ernes Hidic rückte neben Völker auf die Sechs. Insgesamt präsentierte sich die Gästeelf nun stabiler, erarbeitete sich reichlich Chancen, nur mit der Verwertung haperte es nach wie vor.

Anders auf der Gegenseite, wo Vuk Toskovic, nach toller Vorarbeit von Bahssou, mit dem 3:0 die Entscheidung gelang (86.). Kovacevic hatte zuvor auf volle Offensive gesetzt und mit Manuel Todt für Völker einen dritten Stürmer gebracht (75.).

Den Schlusspunkt setzten die Gastgeber, als dem eingewechselten Cihan Duman nach einem Freistoß ein Handspiel unterlief: Bahssou verwandelte zum 4:0-Endstand.

Tore: 1:0 Bahssou (18.), 2:0 Bahssou (33.), 3:0 Toskovic (86.), 4:0 Bahssou (90.+1, Handelfmeter). - Schiedsrichter: Tobias Lecke (Bebra). - Zu.: 100.