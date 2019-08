FC Ederbergland muss sich auch in Schwanheim geschlagen geben

Seine zwei Tore reichten nicht zu einem Punktgewinn in Schwanheim: Manuel Todt (FC Ederbergland, links).

Schwanheim - Der FC Ederbergland droht, gleich zu Saisonbeginn den Anschluss an die oberen Plätze der Fußball-Verbandsliga Mitte zu verlieren.

Bei Germania Schwanheim unterlag der Hessenligaabsteiger mit 3:4 (1:1) und ist inklusive des verlorenen Pokalspiels gegen Willingen seit nunmehr vier Spielen sieglos. „Den Start haben wir uns schon ein wenig besser vorgestellt“, gestand Teammanager Christian Hartmann ein.

Dabei hatte der FCE im Frankfurter Vorort einen Start nach Maß erwischt. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da stand es 0:1. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Ingo Miß, der zusammen mit Jan Dreher die Innenverteidigung bildete, tauchte Manuel Todt alleine vor dem Torhüter auf und traf zur Ederbergländer Führung.

Doch so richtig Sicherheit gab der Vorsprung den Gästen nicht. Zwar spielte der FCE zunächst ordentlich, verlor aber mit fortlaufender Zeit die Kontrolle über das Spiel. Allerdings vergab der FCE durch Todt nach Vorarbeit von Lamin Kamara die große Chance auf das 2:0 (20.).

So wirkte Schwanheim mit fortlaufender Spielzeit immer einen Schritt schneller, der FCE fand kaum noch in die Zweikämpfe. Das bestrafte Schwanheim kurz vor der Pause, als Ahmet Gök einen von Lukas Guntermann – allerdings aus FCE-Sicht umstrittenen – Foulelfmeter verwandelte (37.).

Die Fehler sprach Trainer Stefan Trevisi in der Pause an. Allerdings wurde der FCE kurz nach Wiederanpfiff kalt erwischt, als erneut Gök (51., 60.) auf 3:1 erhöhte. Zwar gelang Todt der Anschlusstreffer (67.), doch Cherano Willeführ verwandelte einen Konter zum 4:2 (78.). Der eingewechselte Valon Ademi, der einen guten Eindruck hinterließ, konnte zwar erneut verkürzen (85.), aber zu mehr reichte es nicht, auch wenn die Ederbergländer nach einem Foul an Tim Biesenthal vergeblich einen Elfmeter forderten.

„Es ist für uns schwer, uns einzuspielen, weil wir immer wieder Leute ersetzen müssen“, sagte Hartmann.