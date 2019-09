FC Ederbergland muss sich Waldbrunn mit 0:2 geschlagen geben

Battenberg. Erstmals in dieser Saison blieb der Fußball-Verbandsligist FC Ederbergland am Samstag bei der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen den FC Waldbrunn ohne eigenen Treffer.

Durch das 0:2 im Battenberger Entenpark rutschte Ederbergland mit der mittlerweile vierten Pleite in sieben Spielen ins bedeutungslose Tabellenmittelfeld ab.

Auch das Aufeinandertreffen der Top-Torjäger Steffen Moritz und Manuel Todt entschied der Waldbrunner Moritz für sich, weil zum einen Todt einen gebrauchten Tag erwischte, und zum anderen Moritz selbst beide Treffer zum Sieg beisteuerte.

Dabei lieferte der FCE ein vielversprechendes Spiel ab. Ein kontrollierter Spielaufbau wechselte sich mit konzentrierter Defensivarbeit ab, eine deutliche Steigerung gegenüber der bitteren 3:5-Niederlage beim FC Gießen II. Analog zum Spiel in Gießen waren es zwei Ballverluste im Aufbauspiel, die zu Kontern und Gegentoren über Außen führten, an deren Ende Steffen Moritz jeweils in der Mitte nur noch abstauben musste (32., 42.). Besonders nach dem ersten Tor gingen bei den Ederbergländern die Köpfe etwas nach unten, was aber nach der Kabinenansprache in der Halbzeit vergessen war. Deutlich war das Bemühen zu erkennen, die Partie noch zu drehen.

Waldbrunn wirkte technisch reifer und trat als geschlossene Mannschaft auf.

Gedanklich schneller bereinigten die Gäste die Situationen meist, bevor so etwas wie Gefahr entstehen konnte. Als Lamin Kamara nach 77 Minuten im Strafraum zu Fall kam, regte sich Trainer Stefan Trevisi noch zwölf Minuten später bei einer Unterbrechung so auf, dass ihn Schiedsrichter Wissam Awada (Kassel) mit Gelb-Rot der Bank verwies. Bereits nach 82 Minuten hatte Tim Biesenthal die gleiche Farbkombination gesehen. Nach einem Pfiff hatte er vor Wut gegen die Bande getreten.