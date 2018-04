FC Ederbergland schafft dank Hidic ein 2:2 bei Rot-Weiß Frankfurt

Frankfurt. Der FC Ederbergland punktet weiter im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga: Am Samstag kam der FCE zu einem verdienten 2:2 (1:1)-Unentschieden bei Rot-Weiß Frankfurt.

Einen wichtigen Zähler brachte das der Elf von Trainer Vladimir Kovacevic. Und die hätte beinahe noch die „volle Ernte“ mit aus der Bankenmetropole auf die Heimreise ins nordhessische Bergland genommen. Denn bereits in der Nachspielzeit hätte der bis dahin schon zweifache Ederbergländer Torschütze Ernes Hidic seine Mitspieler in einen Glückstaumel reißen können. Doch freistehend vor dem Frankfurter Tor verzog er diese große Möglichkeit zum 3:2-Siegtreffer.

So blieb es beim 2:2, das die Gäste aber auch zum großen Teil dem zweifachen Torschützen zu verdanken hatten. Denn Hidic war es, der nach einer Flanke von Marco Kovacevic die Gäste früh in Führung schoss (3.). Mit diesem Führungstreffer überraschten die Gäste die gastgebenden Rot-Weißen, die sich in der Folge eine totale Feldüberlegenheit erarbeiteten. Schock in der 9. Spielminute für die Ederbergländer, als Michael Möllmann verletzt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Tobias Lindenborn

Während die Frankfurter ein wahres Powerplay aufzogen, zeigte der FC Ederbergland bei gelegentlichen Kontern seine Gefährlichkeit. Das Anrennen der Frankfurter führte in der 37. Minute zum Erfolg: Ozan Keskin traf zum Ausgleich.

Kurz nach dem Wiederanpfiff war FCE-Coach Kovacevic gezwungen, seine Elf erneut umzustellen, denn auch Pavel Ricka schied verletzt aus. Er wurde durch Marius Kamm ersetzt. Außerdem haderten die Gäste mit dem Schiedsrichter, der ein klares Handspiel der Frankfurter im Strafraum nicht ahndete. Wie schon zuletzt kam in der 60. Spielminute Torjäger Felix Nolte in die Partie. Er musste eine Zeit später mitansehen, wie die Frankfurter durch Henok Teklab in Führung gingen (75.).

Doch die Ederbergländer hatten ja noch Ernes Hidic: Mit einem Kopfball über den herauslaufenden Frankfurter Keeper hinweg schaffte er den Ausgleich (85.). Nur mit dem eingangs erwähnten möglichen Siegtreffer in der Nachspielzeit, da hatte Hidic dann nicht das nötige Glück.

Schiedsrichter: Christian Stübing (Gelnhausen). - Zuschauer: 150. - Gelb-Rot:Scholten (RW Frankfurt, 88.).