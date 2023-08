FC Ederbergland erwartet Pohlheim: Außenverteidiger gesucht

Von: Wilfried Hartmann

Wird dem FCE lange fehlen: Wolfgang Klaus (links, hier im Spiel gegen Wieseck) hat einen Kreuzbandriss erlitten. © WILFRIED HARTMANN

FUSSBALL-VERBANDSLIGA: Der FC Ederbergland ist gegen Pohlheim gefordert, einen der Mitfavoriten.

Allendorf – Das dritte Saisonspiel steht für den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga an. Gegner ist kein Geringerer als TuBa Pohlheim, ein Mitfavorit um die vorderen Tabellenplätze. Anpfiff ist am Samstag um 14.30 Uhr im Sportpark Allendorf.

Beide Mannschaften haben erst zwei Spiele absolviert. Während der FCE in Walluf 1:2 unterlag und das Heimspiel gegen Wieseck 4:1 gewann, musste sich Pohlheim mit zwei 2:2-Remis auf eigenem Gelände gegen Hornau und Topfavorit Zeilsheim zufriedengeben. Beide Mannschaften sind also bereits zu dem jetzigen Zeitpunkt unter Zugzwang, auch wenn FCE-Trainer Clemens Drescher betont: „Noch ist niemand enteilt.“ Das kann der Unterlegene des kommenden Duells dann nicht mehr sagen.

Tuba Pohlheim will gefühlt seit dem Aufstieg aus der Gruppenliga die Verbandsliga im Jahr 2019 nur als Durchgangsstation zur Hessenliga sehen. Seit Jahren tritt der Verein, jeweils mit starken Neuzugängen versehen, als einer der Favoriten der Liga an. Jeweils längere Schwächephasen sorgten allerdings dafür, dass andere Teams am Rundenende die Nase vorn hatten.

Aktuell hat man sich von einigen letztjährigen Stammspielern getrennt, um auf dem Transfermarkt erneut aktiv zu werden. Drescher: „Pohlheim hat zu Recht Ambitionen. Die sind gut aufgestellt.“ Mit Behnen (kam vom FC Gießen) und Sapper (Fernwald) stehen zudem zwei pfeilschnelle Außenverteidiger auf dem Platz.“ Somit lag der Trainingsschwerpunkt unter der Woche beim „Umschaltspiel, sowohl offensiv als auch defensiv, da Pohlheim in der vorderen Reihe viel Geschwindigkeit hat“, so Drescher. Wird das Geübte umgesetzt, darf sich der Zuschauer auf ein tempogeladenes Spiel freuen.

Den Kreuzbandriss von Wolfgang Klaus, erlitten im Pokalspiel in Biedenkopf, bezeichnet Trainer Drescher als eine „Vollkatastrophe. Wieder mit dabei sind Kemal Celik und Benedikt Schneider.

Eigentlich hat der FCE vier Außenverteidiger mit Klaus, Louis Wickenhöfer, Jan Runzheimer und Kemal Celik. Es kann aber leicht sein, dass das Trainerduo Clemens Drescher/Steffen Schäfer hier in Nöte gerät. Klaus fehlt wie erwähnt und Wickenhöfer beginnt im September ein Auslandssemester, wodurch er erst in 2024 wieder einsteigen kann. Aktuell ist Runzheimer mit Patellasehnen-Beschwerden belastet. Bleibt nur Celik. Heißt die Lösung bei anhaltender Problematik Dreierkette? „Die heißt aktuell nicht Dreierkette. Die könnte in der Zukunft mal als Alternative dienen. Jetzt heißt es, noch einen Außenverteidiger zu backen, falls von den vier nur einer

Der Coach hat Pohlheim beobachtet und weiß: „Wir haben eine sehr schwere Aufgabe vor uns. Aber wir haben auch unter der Woche Ansätze entwickelt um Pohlheim wehzutun. Auf jeden Fall wollen wir aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte holen.“ Am kommenden Mittwoch ist Breidenbach zu Gast.