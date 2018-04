FC Ederbergland verliert 0:3 und hadert mit dem Referee

Auswärtsniederlage bei Rot-Weiß Hadamar

+ © Foto: Wilfried Hartmann Musste in Hadamar drei Mal hinter sich greifen: FCE-Torwart Philipp Hartmann, auf unserem Archivbild hier gegen Volkan Oezdemir (Waldgirmes). © Foto: Wilfried Hartmann

Hadamar. Ohne Punkte kehrte der FC Ederbergland am Samstag in der Fußball-Hessenliga vom Auswärtsspiel in Hadamar zurück: Die 0:3-Niederlage für die Ederbergländer beim neuen Tabellensechsten SV Rot-Weiß Hadamar fiel jedoch mindestens um ein Tor zu hoch aus.