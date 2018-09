FC Ederbergland vor Spiel in Friedberg: „Haben genug Potenzial“

Er vergrößert die Sorgen beim FC Ederbergland: Jan Dreher, der hier Lucas Hartmann (Waldgirmes) foult, droht im wichtigen Spiel in Friedberg auszufallen.

Battenberg. Fußball-Hessenligist FC Ederbergland steht vor seinem fünften Auftritt in dieser Spielzeit. Der ist wichtig: Am Samstag folgt der Auftritt bei Aufsteiger Türk Gücü Friedberg. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Die Ausgangslage ist klar. Der FCE steht mit drei Punkten auf dem 14., Türk Gücü mit gerade einem Zähler, beim 2:2 gegen Neu-Isenburg, aus fünf Partien auf dem 15. Platz. Vor allem der FCE könnte mit einem Sieg die nächsten Wochen deutlich entspannter angehen.

Allerdings hat Vladimir Kovacevic weiter personelle Sorgen – und die werden nicht kleiner, sondern größer. „Jetzt ist auch Jan Dreher krank geworden“, berichtet der FCE-Trainer. Fällt Dreher aus, dann würde Ederbergland der vierte Innenverteidiger fehlen, nach Sascha von Drach, Fabian Mohr (beide Knieverletzungen) und Pavel Ricka, der die Sperre nach seiner Ampelkarte aus dem Spiel gegen Neu-Isenburg absitzt.

Wer spielt im Zentrum?

Was also tun? Gesetzt im Deckungszentrum ist Marco Kovacevic. Fällt Dreher aus, könnte die Stunde von Marius Kamm schlagen, da der Trainer Michael Möllmann lieber als Abräumer vor der Abwehr sieht und Janis Wolff auf der Außenposition durchaus überzeugender ist. Möglich ist aber auch, dass Robin Wissemann, der seit zwei Wochen wieder im Training ist, zentral vor der Abwehr spielt und Möllmann doch in die Innenverteidigung rückt.

Geht es angesichts der personellen Probleme nur um Schadenbegrenzung? „Nein“, stellt der Trainer klar. „Sicher ist die Konstellation nicht günstig, aber wir haben genug Potenzial, um beim Aufsteiger zu bestehen, wobei ein Punkt das Minimalziel ist.“

Auswahl in der Offensive

In der Offensive ist die Auswahl derzeit deutlich breiter, auch dank der beiden Neuzugänge Valon Ademi und Cihan Duman. Während sich Ademi Chancen auf die Startelf ausrechnen kann, ist es bei Duman eher unwahrscheinlich. Erst am gestrigen Donnerstag stieg der Siegburger ins Training ein. Mit den beiden Neuzugängen, Ernes Hidic, Daniel Gora, Manuel Todt, Ingo Miß und Lukas Guntermann verfügt Kovacevic vorne über einige Optionen, auch der derzeit verletzte Serkan Erdem kehrt bald wieder zurück.

„Unser Gegner ist engagiert im Spiel und wird mit dem Blick auf die Tabelle wissen, dass man hier für die nahe Zukunft vorbauen kann“, mahnt Kovacevic höchste Konzentration an. „Wer in Alzenau nur 1:2 verliert, hat es verdient, dass man ihn ernst nimmt.“