FC Ederbergland will letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen

Spielt er diese Saison noch einmal in Blau-Rot? Michael Möllmann (hier im Hinspiel gegen den Ginsheimer Carsten Hennig/links), fällt wahrscheinlich den Rest der Saison aus, ebenso wie Fabian Mohr und Pavel Ricka. Dafür kehrt morgen Sascha von Drach wieder zurück.

Battenberg. Schafft der FC Ederbergland am Samstag den Klassenerhalt? Wenn um 15 Uhr die Partie des FCE in der Fußball-Hessenliga im Battenberger „Entenpark“ gegen den VfB Ginsheim angepfiffen wird, hofft Trainer Vladimir Kovacevic „dass wir endlich den Deckel drauf machen.

"Es ist Zeit, dass wir das tun.“ Rechnerisch ist der Abstieg noch möglich, wahrscheinlich ist er nicht.

So müssten Vellmar und Griesheim alle ihre Spiele gewinnen und gleichzeitig Hessen Kassel und Eintracht Stadtallendorf den Verbleib in der Regionalliga verpassen. „Wir wollen unser Ding machen, unabhängig von anderen Mannschaften. Es wäre schön, wenn wir kommende Woche nach Vellmar fahren und ich könnte mich mal entspannt auf die Trainerbank setzen“, gibt Kovacevic Einblick in seine persönliche Wunschwelt.

Um alle Eventualitäten aus dem Weg zu räumen, benötigt man nach aktuellem Stand noch drei Punkte. Dann wäre die dritte Hessenligasaison in Serie perfekt. Kovacevic aber weiß, dass der kommende Gegner sehr schwer zu spielen ist: „Die sind in der Jugend-Bundesliga top ausgebildet, haben in Frankfurt, Mainz oder Darmstadt gekickt. Meine Hoffnung ist, dass ein bisschen die Luft raus ist bei dem Tabellenstand.“

Trio auf der Radkappe

Die Ginsheimer sind als Aufsteiger derzeit auf dem neunten Tabellenplatz und damit für die nächste Saison längst qualifiziert. Nach der kräftezehrenden Partie in Frankfurt hatte Kovacevic seiner Mannschaft bis zum Mittwoch frei gegeben: „Spieler wie Christoph Völker, Tobias Lindenborn oder Wolfgang Klaus, der seit Wochen die Linie hoch und runter rennt, fahren kräftemäßig auf der Radkappe. Da tun ein paar freie Tage gut.“

Meister des Verschiebens

Die Ginsheimer sind defensiv betrachtet Meister des kompakten Verschiebens. Das jedenfalls hatten sie im Hinspiel überzeugend gezeigt. Hier ist Disziplin und Laufbereitschaft gefordert. Nach vorn sind sie agil und bieten bei schnellen Gegenangriffen Räume an, die der FCE nutzen will.

Im Hinspiel (1:1) verpasste Lukas Guntermann das 0:2, als die damals stark ersatzgeschwächten Frankfurter immer wieder große Lücken im Defensivverbund hinterließen. „Dass Ginsheim nach vorn spielt, könnte uns entgegenkommen – solange wir hinten dicht bleiben“, sagt Kovacevic. Etwas mehr Struktur in der Defensive wird wohl durch die Rückkehr von Sascha von Drach kommen.