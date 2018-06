FCE beginnt Vorbereitung: Erster Gegner im August ist Hessen Kassel

Allendorf/Eder. Die Hessenliga-Saison 2018/19 beginnt für den FC Ederbergland mit einem Knaller: Nach einem spielfreien Auftakt ist am 4. August der KSV Hessen Kassel zu Gast im SVA Sportpark in Allendorf/Eder.

Das gab Sportvorstand Horst Kziuk zum Trainingsauftakt bekannt. Dazu wurden auch die neuen Kicker des FCE vorgestellt. Nach den Abgängen von Simon Freiling und Yannic Holzapfel und gleichzeitiger Dauer-Verletzung von Fabian Mohr ist der FCE derzeit noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger.

Neu im Team ist Oscar Araujo als Athletiktrainer. Er zeigte bereits in der ersten Einheit, dass er gewillt ist, den FCE körperlich fit in die Runde zu schicken. Wieder mit an Bord sind die Langzeitverletzten Daniel Gora und Janis Wolff.

In seiner Begrüßungsrede hob der Vorsitzende Heinfried Horsel den Kampf und die Leidenschaft der vergangenen Saison hervor, die beide mitentscheidend für den Klassenerhalt waren. Trainer Vladimir Kovacevic ermahnte die Kicker in der Vorbereitung Gas zu geben, da die personellen Karten für die Saison neu gemischt werden. Trainer Vladimir Kovacevic begrüßte auch sieben neue Spieler beim FCE.

Neuzugänge FC Ederbergland: Oscar Araujo (Athletiktrainer), Robin Wissemann (Vellmar), Fabian Müller (Medebach), Jonas Dienst (Erntebrück), Tarik Freiling (Jugend JSG Burgwald), Pascal Sochiera, Hendrik Wickert und Alessio Bonvino (eig. Jugend).

Abgänge: Marvin Brussmann (Buchenberg/Ederbringh.), Yannic Holzapfel (SG Rennertehausen/Battenfeld), Simon Freiling (SG Wollmar/Frohnausen), Fabian Brunner (Bad Hersfeld), Jonathan Klotz (Röddenau), Daniel Stark (Röddenau), Alexander Jung (Oberes Edertal), Leon Althaus (Oberes Edertal).