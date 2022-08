FC Ederbergland peilt gegen den FV Biebrich den ersten Saisonsieg an

Teilen

Auf ihn muss der FCE aufpassen: Biebrichs Stürmer Orkun Zer (rechts), hier in der vergangenen Saison gegen Christoph Völker. Links im Bild Janis Wolff. © Wilfried Hartmann

Noch wartet der FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga Mitte auf den ersten Saisonsieg. Der soll am Sonntag, 21. August, folgen, wenn ab 14 Uhr im Battenberger Entenpark der FV Biebrich antritt.

Battenberg - Mit dem einem Punkt nach zwei Spieltagen ist man im Lager des FCE natürlich nicht zufrieden. „Wir wussten, dass mit Pohlheim und Waldgirmes zwei unbequeme Gegner am Anfang auf uns warten. Pohlheim ist ein Spitzenteam und Waldgirmes hatte nach dem 1:6 in Marburg was gutzumachen“, sagt Trainer Christian Behle. „Uns haben die letzten Körner gefehlt. Wir haben mit den Spielern nach der Niederlage in Waldgirmes gesprochen. Da war bei einigen schon eine leichte Blockade bei den 35 Grad Außentemperatur da.“

Behle hat zwar erkannt, dass „wir letztlich schlecht verteidigt haben. Aber man muss anerkennen, dass die Mannschaft einen zweimaligen Rückstand ausgeglichen hat, mit dem 2:2 nicht zufrieden war und bis zum Schluss den Sieg wollte. Auch deshalb sind wir in einen unglücklichen Konter gelaufen.“

Gute Stimmung

Behle und sein Trainerkollege Christian Hartmann haben aber festgestellt, „dass die Stimmung unter der Woche gut war“. Die Zeichen stehen auf Wiedergutmachung. „Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind uns im Klaren darüber, dass wir uns unser Glück weiter erarbeiten müssen. Vielleicht tut der Dämpfer analog zur letzten Saison, als der zweite Spieltag in Kinzenbach in die Hose ging, gut.“

Am Sonntag steht nun erneut ein unbequemer Gegner auf dem Battenberger Sportfeld. „Wir werden sowohl taktisch als auch personell Änderungen vornehmen“, sagt Behle. Ziel ist es, das Spiel in die eigene Hand zu nehmen, ohne dass man in Konter läuft. Das wird gegen Biebrich nicht einfach, da die Wiesbadener Vorstädter über pfeilschnelle Außen verfügen und in Orkun Zer einen der Top-Torjäger der Liga haben. „Biebrich hat sich gut verstärkt. Das wird ein sehr schweres Spiel“, sagt Behle. Zudem hat Biebrich erst ein Spiel bestritten, 1:2 gegen die starken Marburger. Auch der Gegner benötigt also Punkte.

Mitze hat voll trainiert

Zum Personal: Simon Mitze hat wieder voll trainiert. Er dürfte ebenso in der Startelf stehen, wie Maxim Zich. Neben Mitze wird sicherlich Janis Wolff auflaufen. Gut möglich, dass Jan Dreher auf die Außenbahn versetzt wird, was Elvis Funwi oder Ingo Miß treffen würde. Vorn arbeitet Felix Nolte weiter daran, mehr Dynamik in sein Spiel zu bekommen – noch fehlen ihm hier ein paar Prozente zu alter Stärke, verständlich nach einem Jahr ohne Spielpraxis. Auch Benedikt Schneider ist fit. (Wilfried Hartmann)