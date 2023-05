Gold und Silber: Schnelle Waldeck-Frankenberger Staffeln räumen in Kassel ab

Stehen und knieen für vier Medaillen (hinten v. l.): Alina Behle, Emma Scholl, Sophia Schiffmann, Luzie Westmeier und (vorn) Kalliopi Agrelli, Julia Stellwag, Lara Nagel, Lea Kolberg, Johanna Kleine (SG Frankenberg-Korbach). © mha

Je zweimal Gold und Silber gewannen die Teams der für SG Frankenberg-Korbach in Kassel bei den nordhessischen Staffel- und Hürdenmeisterschaften.

Kassel – Mit fünf Staffel- und zwei Einzelmedaillen waren die Athletinnen aus Waldeck-Frankenberg bei den Nordhessischen Staffel- und Hürdenmeisterschaften im Kasseler Auestadion überaus erfolgreich. Allen voran die Frauenstaffel der SG Frankenberg-Korbach.

In der Besetzung Luzie Westmeier, Sophia Schiffmann, Emma Scholl und Alina Behle gewann die Startgemeinschaft souverän mit der schnellsten Zeit aller Frauenstaffeln von sehr guten 52,02 Sekunden den Titel über 4x100 Meter. Das gelang ihr auch über 4x400 Meter, wo Luzie, Sohia und Emma Unterstützung von Lara Nagel erhielten, der aktuell schnellsten 400-Meter-Läuferin der SG. Das Quartett war mit 4:22 Minuten zwei Sekunden schneller als bei seinem Hessentitel.

Pech hatte die U20 Staffel der Startgemeinschaft über 4x100 Meter. Sie kam als Zweite hinter den Frauen ins Ziel und fühlten sich als Siegerin in der Altersklasse. Bei diesem Lauf gab es aber ein Aufstellungsproblem auf den Bahnen, sodass der Staffel von Reinhardswald Gelegenheit gegeben wurde, noch mal zu laufen. Im Wiederholungsrennen war sie dann 37 Hundertstel schneller als die SG (Julia Stellwag, Lara Nagel, Lea Kolberg und Johanna Kleine), denen mit 53,48 Silber Silber blieb. Der Vizetitel sprang für die U20 in 4:54 Minuten auch über 4x400 Meter heraus, in der Kalliopi Agrelli mit an den Start ging.

Eine gute Zeit wollte die W50-Staffel des TSV Korbach in der Besetzung Diana Richter, Tatjana Schilling, Marion Tenbusch und Eva Zürker über 4x100 meter laufen. Das gelang ihr in 57,09 Sekunden, mit denen sie den Titel in der AK gewann. Den zweikampf über 80 Meter gewann Tatjana Schilling in ausgezeichneten 12,87 Sekunden vor Marion Tenbusch (15,00 Sekunden). (Manfred Hamel)