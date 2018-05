Frankenberger Beacherin Sarah Schneider gewinnt in Kambodscha

Glückliche Gold-Medaillen-Gewinnerinnen: Anna Behlen und Sarah Schneider (rechts) siegten in Kambodscha.

Phnom Penh. Nach Medaillen im Jugendbereich auf Europa- und Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Jugendspielen ist die Frankenbergerin Sarah Schneider zurück auf der Internationalen Beachvolleyball-Bühne – nun bei den Erwachsenen.

Nach Paul Becker in der Vorwoche in Malaysia machte es Sarah ihm nun in Phnom Penh nach, zog ins Halbfinale des World-Tour-Turniers ein und legte noch einen drauf: Zusammen mit ihrer Partnerin, der Europameisterin (U18, 2009) Anna Behlen besiegte sie im Finale das japanische Team und holte sich gleich beim ersten Start ihren ersten Turnier-Sieg auf der World-Tour.

Im Finale wartete das japanische Team Mizoe/Hashimoto, das im Halbfinale die favorisierten Russinnen mit 17:15 im Tie-Break bezwingen konnte. Sarah und Anna erwischten einen schwachen Start ins Finale, hatten mit Nervosität und Erschöpfung zu kämpfen und gaben den ersten Satz mit 17:21 ab.

Doch dann brillierte die Frankenbergerin immer mehr in ihren Blockaktionen, so dass die Japanerinnen im Angriff ein ums andere Mal Punkte abgaben. Mit 18:4 zogen die Deutschen davon und holten sich verdient den Ausgleich (21:9). Im Tie-Break war es dann nur in der Anfangsphase spannend. Anna und Sarah setzten sich ab der Hälfte ab, holten sich mit 15:8 den ersten gemeinsamen Sieg auf der World-Tour.

Becker/Stadie früh raus

Für Paul Becker und Eric Stadie stand nach Platz vier in Malaysia Teil zwei der Ostasien-Tournee an – Manila (Phillipinen). Dort musste das Duo früh die Koffer packen, denn in der Qualifikation hießen die Gegner ausgerechnet Frühbauer/Wutzl, die Turniersieger aus Langkawi. Trotz umkämpften ersten Satzes (20:22) mussten sie sich auch im dritten Aufeinandertreffen den Österreichern beugen. (br)